錯過了花火節沒關係　澎湖秘境讓你一次玩個夠！

▲澎湖隱藏秘境大公開。（圖片翻攝IG／quan_0819）

記者賴威志／綜合報導

新冠肺炎疫情的攪局，許多人原先的出國行程都被打亂，澎湖一直以來就是夏日旅遊的熱門，在民眾無法出國之際，離島旅遊就成為了民眾體驗偽出國的首選！

今年澎湖花火節在7/6-9/3登場，目前機票住宿一位難求，不過沒關係，花火節過後，澎湖的景點讓你一次玩個夠!到了澎湖只知道跟跨海大橋拍照打卡那就太落伍了，記者在這裡幫大家整理了澎湖的隱藏景點，讓你的旅程就是要跟別人不一樣！

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▲媲美馬爾地夫的內垵沙灘。（圖片翻攝IG／nianyun_0705）



沿著木棧道一路往下走，整個海岸線映入眼簾，這裡是媲美馬爾地夫的內垵沙灘，夢幻的美景，相信你一定不捨得錯過。

▲大義宮珊瑚洞。（圖片翻攝IG／a_____ton）

走進大義宮的珊瑚洞，眼目所及布滿珊瑚和貝殼，猶如置身海底世界，這裡更是唯一可以合法飼養綠蠵龜的寺廟，不妨來這感受在大海漫步的氛圍。

▲西嶼鄉小池角雙曲橋。（圖片翻攝IG／max__630）

位於西嶼鄉的小池角雙曲橋，漲潮後涼亭豎立在海中，隨手一拍都是網美照，要來這裡建議要先查好潮汐時間，才能不虛此行喔。

▲一望無盡的澎湖海洋。（圖片翻攝IG／estherli726）

這裡原先是一個卸貨的碼頭，雖然荒廢了卻不黯然失色，走在天堂路，周圍是一望無際的藍海，你的IG一定會需要一張這裡的照片。

經過了時間的沖刷，原先的玄武岩海崖形成了特殊的海蝕地形，鯨魚洞獨特的地質景觀，值得你一探究竟。

美景讓澎湖在旅遊旺季往往一位難求，擔心沒有交通工具，無法全澎湖走透透嗎?提前預訂很重要!尤其夏日的澎湖超!級!熱!，許多景點都要依靠汽機車移動，千萬不要到了當地才想到要租車，若是沒有提前規劃好，那可會打壞原本出遊的好心情。Gogoout租車通讓租車服務更方便、更容易，整合各租車行資訊，不論是租汽車闔家出遊，或是租機車暢快追風，只要簡單幾個程序，就可以搜尋到符合你需求的車輛。

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