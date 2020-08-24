高價收購靈骨塔「讓你越越牢」！詐團幕後首腦落網　奢華名車+ 巨款曝光

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署偵辦以許姓男子為首之靈骨塔詐騙集團案件，再於2020年8月20日，第三度指揮基隆市警察局，動員百餘警力，至基隆市、台北市、新北市、桃園市等地共24餘處搜索，並向法院聲請查扣車輛2輛及房地1筆獲准，同時拘提黃姓犯嫌等17人到案也當場查獲現金530萬元。

▲ 靈骨塔詐騙集團幕後首腦被逮，開雙B名車擁530萬現金賊星敗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆檢警2019年5月間，追查許姓男子為首之靈骨塔詐騙集團案件，向被害人佯稱要高價收購對方套牢多年的靈骨塔，再設局一步步引被害人支付稅金等上當詐財，雖然先後於2020年3月10日及2020年7月31日起訴19名被告，但幕後指揮許男的黃姓兄弟依然繼續另虛設公司犯案，檢警再度執行搜索約談，訊後聲押黃姓兄弟及3名業務員獲准，其餘嫌犯分以2萬元至20萬元交保。

有幫派背景許男靈骨塔投資詐騙集團，以鈦和、聚億公司名義，向被害人佯稱要高價收購對方套牢多年的靈骨塔，再設局引被害人支付稅金等詐財，累計犯罪所得超過1億3000萬元，已於2020年3月、7月間依涉嫌加重詐欺及違反組織犯罪防制條例，分兩波起訴許男等19人，這次終於逮獲犯罪集團首腦黃姓兄弟。

▲ 靈骨塔詐騙集團幕後首腦開雙B名車。

基檢主任檢察官陳彥章追查發現，黃姓兄弟隱身幕後，指揮許男等人行騙，被檢警破獲後，改以慶成、全盛公司名義繼續，依然佯稱公司可高價收購被害人持有的塔位，取得被害人信任後，再以各種話術要求被害人先繳納款項始能取得出售款項，另安排被害人抵押借款詐財。

主任檢察官陳彥章和檢察官蕭擁溱、李亞蓓共同指揮基隆市警察，基隆地院8月21晚間裁定羈押禁見黃姓兄弟等3人，積極打擊犯罪，檢方表示，「擒賊擒王」本次終於逮獲幕後首腦黃姓兄弟並羈押，後續將清查被害人身分及犯罪資金流向，並呼籲遭慶成及全盛公司詐騙的民眾，勇於出面與檢警聯絡，協助偵辦。

► 美麗最大的祕密

▲ 基隆檢警偵辦以收購靈骨塔詐騙案，逮捕黃姓兄弟等17人。