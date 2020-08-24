人夫引《還珠》深情喊「山無稜天地合才敢～」　小三甜回慘噴30萬

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任看護的何姓女子被指控與林姓人夫搞曖昧，不僅以林太太自居，兩人甚至用手機簡訊互傳「山無稜天地合才敢～」、「我真的好想你」等甜蜜訊息。雖然何女挨告之後矢口否認，但台南高分院法官認為，兩人簡訊引用戲劇《還珠格格》的深情男女誓言，加上親密合照、男方證詞等證據，最終不採信何女的說詞，裁定駁回上訴，確定得賠償正宮30萬元。

▲林男坦承與何女發生婚外情。（示意圖／達志影像，與本案無關）

林妻在判決書中主張，和林男是在2000年4月間結婚，婚後育有兩名子女，2018年底丈夫常常以工作繁忙為由晚歸，不僅鮮少參加家庭活動，甚至還曾徹夜未歸，好奇詢問也總是被搪塞，直到2019年5月23日她在臉書發現何女標記丈夫，文章內容提及家中私密事情，心中警鈴大響，於是打電話質問，丈夫這才坦承外遇，「姦情曝光後，她（何女）還用簡訊、電話騷擾我，導致我罹患重度憂鬱症、恐慌症，最後選擇離婚」，因此決定提告求償100萬元的慰撫金。

何女一審被判應賠償30萬元，她不滿提出上訴並表示，從未以林太太自居，也沒有騷擾過林妻，臉書貼文都是生活照片以及與朋友的交往紀錄，「我常有與朋友臉部貼近或身體靠近的動作，不能因為我與林男有臉部貼近的照片，就認為有姦情」，況且雙方是在2018年12月間參與朋友投資案才認識，同行足跡遍及宜蘭、台北以及大陸，隔年4月林男向她借錢160萬元，之後就避不見面，這才知道上當了。

雖然何女辯稱錄音光碟及譯文都遭到竄改，不過，林男證稱，兩人是在2018年10月間認識，同年12月中旬開始密切交往，2019年1月至5月間兩人在雙北市、宜蘭姊夫住處發生過性關係，頻率不高，大約10次以上，這也是導致他和妻子離婚的主要原因。

▲林男訂房6次，有4次是由何女刷卡付錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台南高分院法官調閱何女及林男的對話紀錄，發現他們在2019年6月12日及21日互傳手機簡訊，包含「山無稜天地合才敢～」、「原來我的擔心是多餘的，真是笨蛋，男人再壞最終還是有個家可回，女人不同了，祝你幸福，有讓你老婆感到不悅的地方，我慎重跟她道歉」、「我真的好想你」等等，可見兩人早已逾越一般男女社交的正常往來，甚至引用戲劇《還珠格格》的深情男女誓言「山無稜天地合才敢與君絕」，顯然當時已經是男女情人的階段。

法官接著指出，何女不僅與林男互傳曖昧訊息，還有親密合照、開房刷卡帳單、「老公我超愛你的」等錄音鐵證，最終不採信她的說詞，裁定駁回上訴，確定得賠償30萬元。