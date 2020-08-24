她難產失子宮沒生兒子　夫劈多女45年辯「傳宗接代」...妻只獲判賠50萬

▲高等法院高雄分院外觀。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高等法院高雄分院審理一場長達45年的婚外情民事官司，根據高雄高分院的說法，這件民事官司當事人是85歲的呂姓老翁，他為了傳宗接代外遇多年，小三接連幫他生下兩個兒子，原配也就是原告和被告3人加起來年紀超過240歲，呂姓老翁的妻子不滿丈夫長期高調外遇，求償200萬元，法官判決人夫和小三得連帶賠償50萬元定讞。

原告呂姓老婦人在出庭期間告訴承辦法官，她1963年結婚，隔年生下女兒，第2胎因難產，被迫拿掉子宮，從此以後失去生育能力，但他的丈夫沒有體諒，竟然還以她無法傳宗接代為理由，結交多任女友，先在1975年間與徐女生下一名兒子，2、3年後，其夫又和一名翁姓女子連續生下2名兒子，並辦妥認領手續。

這段期間儘管原告百般不願，仍被其夫要求與其家人互動如初，她僅能被動聽從、隱忍，但是絕對「沒有同意或允許」之意，她從丈夫執意領養翁女生下的兒子後，知道兩人的姦情，但考量撕破臉，恐家庭破碎對女兒不利，因而默默忍受多年，要求其夫和翁女必須賠償2百萬元精神撫慰金。

對此，被告的呂姓老翁指出，在他的年代傳宗接代是長孫的責任，在其父親和家族等重大壓力下，才不得已和翁姓女子交往，並立刻向妻子坦誠，為顧及其妻感受，多年來少與翁女相處，也從未在翁女住處過夜，且妻子與對方的互動也不像隱忍多時，彼此還以「姐妹相稱」。

1、2審法院據最高法院判決參照，當夫妻有一方愧對於其配偶與人通姦時，事後展現寬宥的態度，容忍其行為繼續維持婚姻生活，可見原告沒有很積極的反對，最高法院事後參照呂姓老翁的說法，並不完全同意有徵得原告的事先同意，因此認為呂姓老翁這部分說詞不足採信。

高分院行政庭長蔡國卿表示，由於通姦已經除罪化，原告只能提民事訴訟，且她與被告兩人已經分居，斟酌婚外情雙方對原告的損害賠償期間，從106年4月開始計算，並審酌兩造經濟狀況、加害程度等情形，認為被告2人需賠償50萬給予原告。

►我沒有遲到，是時間遲到了！