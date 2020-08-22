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趁正宮回娘家…小三爬上她床！甜喊「打贏戰爭」　她見這幕氣瘋：狐狸精擅長吹

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小三爬上正宮床，還對人夫加油打氣，「打贏戰爭」，正宮抓包氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台南報導

人妻小蓉（化名）無意間看見女子小珊（化名）傳送，「謝謝你的穩重，也謝謝你為我著想」、「加油打贏戰爭」等訊息給她丈夫阿童（化名），她因此懷疑2人關係不單純，事後2人也為此吵架離婚，而阿童才坦承外遇，讓她相當崩潰，憤而求償。法官審理後，判小珊須賠償正宮2萬元，但她不服提出上訴，遭二審法官駁回。

小蓉指控，她2017年11月6日無意間發現阿童電腦中的對話紀錄，內容中，小珊傳送，「我昨晚冷靜想了想後，是我太幼稚了。如果你不看重我們的關係，你確實根本不用忍，謝謝你的穩重，也謝謝你為我著想」、「非常時期記得把該刪的刪一刪」、「加油打贏戰爭」等，她因此懷疑小珊與阿童關係不單純。

小蓉表示，事隔半個月，她又看到蔡女傳送一張自己與姊姊討論與有婦之夫不倫戀的對話截圖給阿童，她於是質問阿童2人的關係，但當時阿童矢口否認。直到2人不斷發生爭吵，最終離婚後，阿童才主動坦承外遇，更曾趁著她不在時，將小珊帶回家中，讓她相當崩潰，憤而提告求償。

然而，儘管已經提告，小蓉仍氣不過，於是在網上公開小珊照片，並辱罵，「敢動別人老公的主意，就叫狐狸精」、「有風聲聽說這個狐狸精非常的會吹喇叭」、「只好做最拿手的專長吹喇叭」、「不要臉當隻狐狸精也叫很正向嗎」、「真的是母豬賽貂蟬」等，而小珊見狀不甘受辱提告，小蓉也因此被判罰5萬元。

法院審理小蓉提告的案件時，小珊出面否認介入對方婚姻，還辯稱，自己到小珊家是為了幫阿童蒐集小蓉出軌的證據，而她與阿童也只在客廳聊天，並沒有發生關係等，但被阿童打臉。

阿童出庭證稱，自己與小珊是透過朋友介紹認識，而他自2017年11月至2018年農曆年間，常趁著小蓉帶孩子回娘家時，將小珊帶回家，並在家中房間、客廳親吻、擁抱等。

阿童此話一出，法官因此認定小珊介入小蓉婚姻，且與阿童有超過一般男女社交往來的分際，嚴重破壞了小蓉的婚姻，侵害小蓉的配偶權，因此判小珊須賠償小蓉2萬元。小蓉事後不服提出上訴，但最後遭到二審法官駁回。全案確定。

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