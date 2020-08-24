簽兒子連絡簿「老師1句話」讓她頭皮發麻！　麻瓜媽媽慌了：7月份別這樣

▲小朋友容易看到阿飄。非當事人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

老一輩常說年幼的小孩子較容易看到「好兄弟」，有些甚至會見到陰間好朋友來家裡作客。一名媽媽日前幫兒子簽聯絡簿時，發現老師在上頭留了一句話，短短10個字就讓她瞬間背脊發涼，從腳底板麻到頭皮，直呼「這個月份可以不要這樣嗎？」

媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，前兩天簽聯絡簿看到老師留下一句意味深長的話語，「XX說昨天有哥哥去家裡玩」，這句話看似沒什麼異狀，但詭異的是，前一天根本沒有人來家裡玩，更別說兒子口中的「哥哥」，加上現在正值鬼門開的農曆7月，她不禁聯想到兒子說的「哥哥」可能是她看不見的好兄弟，忍不住打了個哆嗦。

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▲兒子說有看不見的哥哥來家裡。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友看完也驚嚇回覆，「妳有感覺肩膀重重的嗎」、「還好不是寫叔叔來家裡玩」、「真的有，只是你看不到」、「你要告訴哥哥你想跟他見面」。

其他家長也透露，其實不只原PO遇到這狀況，很多小朋友似乎都看得到好兄弟身影，「我已經習慣了哈哈哈哈，姐弟都一樣」、「沒事，我三歲半的女兒今天也跟我說，天花板上的點一直跟她講話」、「之前我女兒還小的時候，我叫她們睡覺，她們竟然看著我後面說『哥哥睡睡，拜拜』嚇得我心臟蹦蹦跳的。」

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