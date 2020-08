【英語多益通】七月鬼門開　鬼月禁忌英文怎麼說？

▲ 嘉義奉天宮遵循百年傳統,農曆七月鬼月前封鐘鼓 。(圖/記者翁伊森攝)

文/徐碧霞Valerie

農曆七月是民俗的鬼月,七月一日鬼門開和15日的中元節都有大型祭典、小型的祭祀和普渡活動,台灣民眾對於七月總有一些禁忌(taboos),雖然有些人認為這些是迷信(superstitions),但也是有不少人認為,這些已經成為文化風俗習慣(customs)。我們來看看台灣有哪些和鬼月相關的習俗和禁忌,趁機學些多益常考單字。

風俗習慣不用habit

首先,風俗習慣常用custom 而不是habit(個人習慣),而customary (adj.)是「習慣的」。

In some Asian countries, it’s customary to address people by their last name instead of first name.

(在亞洲一些國家,人們習慣以姓而非名字來稱呼他人。)

值得注意的是,customs加s的複數字尾後除了「風俗習慣」外,還有一個重要的意思「海關」。

Please fill out this customs declaration form if you carry more than $10,000 in cash.

(如果攜帶超過10萬美元現金,請填寫海關申報表。)

declare (v.)當動詞可解釋為「宣稱」或「申報」。

The United States of America declared war on Iraq in 2003.

(美國在2003年時對伊拉克宣戰)。

Do you have anything to declare ?

(你有東西需要申報嗎?)

鬼月裡有許多的「don’ts」不能做的事,其中最為人所知的莫過於別靠近水邊或游泳(Don’t go swimming.)和別在夜晚吹口哨(Don’t whistle at night.)。

whistle (v.)「吹口哨」,whistle (n.)「哨子」,也可以用「blow the whistle」吹哨子來表示,如裁判吹判犯規。因此今年年初新冠肺炎的「吹哨者」,我們就可以用whistle blower,也可以用「blow the whistle on something/someone」表示揭發/告發某人或某事。

The company’s stock price plunged after the media blew the whistle on the CFO’s insider trading scandal.

(那公司的股價在媒體揭發了他們財務長的內線交易醜聞後大跌。)

鬼月晚上不能在外面hang什麼

此外,別在晚上時還把晾乾的衣服掛在外面(Don’t hang clothes out to dry at night.),據說如此容易招陰。hang (v.)「掛」是個常用的動詞,除了掛斷電話 hang up,還有許多跟hang相關的動詞片語。

hang out除了字面上「掛在外面」,另個重要的常用意思是待在某處、消磨時間「hang out at(地方)」或是「hang out with someone」和某人一起玩/廝混。hangout也可以合起來用做名詞,Google裡有個應用的程式就是Google Hangout。

After work, some of my colleagues usually hang (out) at a bar near the office.

(下班後,一些同事通常在公司附近的一個酒吧待一陣子。)

Jimmy usually hangs out with his high school friends on weekends.

(Jimmy週末通常和他高中同學混在一起。)

「hang on」等一下和「hold on」的意思相近,基本上是個比較口語非正式的說法,譬如說要搭電梯時你看到電梯門要關上了,你就可以喊「hang on」,請電梯內的人等一下別關門。

hang in、hang in there的口語用法可用來表達在困難的狀況中「再撐一下」,這在許多電影的情境中常聽到,譬如:

Hang in there . The rescue is on the way.

(再撐一下,救援馬上就要到了。)

而台灣有鬼月的習俗和禁忌,那英美國家呢?其實西方的萬聖節也蠻近似於我們的鬼月,而每個文化也都有他們的迷信和禁忌。我們也來看看在美國有哪一些會招來壞運的行為。

打破鏡子會reflect厄運

鏡子在很多文化裡都有相關的迷信。在美國常聽到一個招致噩運的迷信就是breaking a mirror(打破鏡子),據說打破一面鏡子會帶來七年的噩運。鏡子常常和不好的事連結在一起,或許這和鏡子的reflect(反射)功能有關。

reflect (v.)除了「反射」外,也可以解釋為「反映」或「反思」,名詞為 reflection。



The company’s current stock price doesn’t reflect its value.

(公司的股價並沒有真實的反映它的價值。)

My teacher asked us to write a reflection on the movie we saw last week.

(老師要求我們針對上星期看的電影寫感想。)

另外,碰到黑貓(Black cat crosses your path.)也被認為是不吉利的。這裡 cross one’s path指的就是meet someone、encounter someone。黑貓一向和巫婆有連結,因此碰到一個肯定就是個不祥的徵兆。path (n.)「路徑、小道路」也可以抽象的表達一個「途徑或方法」。

Perseverance is the path to success.

(毅力是通往成功的路徑。)

Following the path , you’ll see a cabin where you can stay overnight.

(沿著這條小路走,你就會看到一間小木屋,你可以在那過夜。)

cross也有幾個常見的動詞片語如「cross someone/something off」刪除某人/某事。

We don’t need to buy more paper clips, so please cross them off the list.

(我們不需要買更多的迴紋針,所以請把它從單子上移除。)

此外,千萬別走在梯子的下方(Don’t walk under the ladder.),這可是會招來不幸。不過想想,這個迷信似乎也是有科學根據的,畢竟走在工作梯的下方很可能被打到受傷。

ladder (n.)「梯子」也常和corporate或career搭配來表示一系列的往上的工作。



Being hardworking is simply not enough for you to climb up the corporate ladder .

(光是認真工作是不足以讓你在企業裡往上爬。)

最後,我們似乎有個中外皆有的禁忌,Don’t open the umbrella inside.(室內別開傘),室內開傘都會招致噩運。希望介紹了這些禁忌後,大家都能趨吉避凶,好運連連。

【多益模擬試題】

1. I’ll have my finger _______ that my brother will get the promotion.

(A) cross

(B) crossed

(C) crossing

(D) to cross

2. Do you mind waiting for me after you go through _______?

(A) ladder

(B) path

(C) customer

(D) customs

解析:

1. 正解為(B)。本題為文法題,題意是「我希望我哥哥可以拿到那個升職。」這裡表示一個被交叉的狀態,因此要選擇加了ed的被動式。

2. 正解為(D)。本題為單字題,題意為「可以過完海關後等我一下嗎?」go through在此可解釋為「通過」,因此符合句意的是(D)海關。

