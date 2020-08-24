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挑戰「垂降410公尺瀑布」！　一男一女吊半空「水柱強力狂沖」無法呼吸亡

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▲▼一男一女挑戰瀑布垂降慘死。（圖／翻攝自微博）

▲一男一女挑戰瀑布垂降慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

來自重慶湖南等地自助旅行愛好者，23日相約挑戰貴州滴水灘瀑布垂降。其中，重慶一男一女在垂降過程中被困在百米瀑布上，水柱強力狂沖，最終懸掛一夜後喪命。貴州藍天救援隊隊長王毅說，現場地形非常險要，救援難度非常大。目前貴州繩索、高山、洞穴方面的救援高手正在向滴水灘雲集。

據《紅星新聞》報導， 24日，網友在微信朋友圈發佈消息稱，重慶一男一女兩名自助旅行愛好者23日挑戰貴州熱門瀑布「滴水灘」，命喪懸崖。據悉，遺體懸掛在瀑布半腰幾十公尺處，受水流沖擊，要向上提升非常困難，救援難度非常大。

▲▼一男一女挑戰瀑布垂降慘死。（圖／翻攝自微博）

▲瀑布總高410公尺。（圖／翻攝自微博）

關嶺縣應急管理局綜合股及辦公室的一位工作人員透露，23日晚，當地消防已趕往現場救援。關嶺縣應急管理局應急救援指揮中心工作人員也證實，兩人來自重慶。但上述兩位工作人員均未證實兩人是否已遇難，僅表示仍在救援中。

隨後，關嶺縣委宣傳部工作人員也表示，目前此事正在調查中，暫不方便透露。

另據貴州藍天救援隊隊長王毅表示，他們是24日凌晨2時許接到消息後，趕往現場救援的，「一個男的68歲，一個女的30歲，目前基本沒有生命體征。」王毅證實，兩人來自重慶，目前救援人員正在靠近兩人。

▲▼一男一女挑戰瀑布垂降慘死。（圖／翻攝自微博）

▲救援隊正趕去救援。（圖／翻攝自微博）

據悉，滴水灘瀑布位於黃果樹瀑布以西6公里，關嶺縣境內，瀑布總高410公尺，為黃果樹瀑布的6倍，最下層130公尺，雄偉磅礴，依靠著自身大量的水分、非常大的落差，滴水灘瀑布是熱門打卡景點。

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