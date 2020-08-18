高齡者車禍累計16死　屏東警長宣導避災　籲衣著鮮艷閃閃動人

▲屏東警分局長劉清俊帶隊到長者聚集場所宣導交安。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

2020年1月迄今，屏東警分局轄內高齡者發生16件車禍，造成 16人死亡，佔車禍死亡案件，分局長劉清俊率同交通組長蘇文宏重視長輩交通安全，到各高齡者聚集場所，宣導交安，透過穿插有趣有獎問題，加深長輩印象，降低事故發生。

▲▼車禍現場、關懷壉點交安宣導。



屏東警分局表示，今年年1月迄今，轄內高齡者死亡交通事故就高達16件16人，顯示高齡者的用路安全是當前防制交通事故重點工作，為此，日前分局長劉清俊率交通組組長蘇文宏、麟洛分駐所所長涂建成，至麟蹄社區關懷據點，向客家長輩進行交通安全宣導，在場長者平均年齡在65歲以上，長者們都認真聽講。

劉分局長以早年在交通隊的服務經驗，呼籲年長者務必注意交通安全，以避免造成自身與家人的遺憾，並建議長輩行走於道路時不論左邊右邊務必靠「邊」走；另蘇組長則以實際車禍案例之行車紀錄器畫面及路口監視器等影音播放加說明，加深長者印象，穿插有獎徵答，氣氛熱絡。

屏東警分局將持續至各關懷據點及高齡者易聚集場所（廟宇、公園）實施交通安全宣導，提醒長輩們早晚出門穿著亮色鮮豔衣物，並掛閃爍掛包警示燈或裝設反光照明警示燈，讓往來車輛駕駛人提高警覺減速及閃避。

並呼籲用路人遵守交通號誌指示行駛、機車依二段式左轉等交安規則及轉彎、起步注意後方來車狀況，以減少交通事故發生，確保交通安全。

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