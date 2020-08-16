高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開　家屬哀痛：這條路他常開

▲水泥預拌車翻落造成駕駛死亡，駕駛母親趕赴意外現場痛哭失聲。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市前鎮區水泥預拌車16日上午接近11點，在經過國道1號南向374公里處，意外從快速道路上翻落16.7公尺高，造成32歲的男駕駛當場沒了呼吸心跳，家屬接獲噩耗前往現場，跪倒在地上痛哭失聲。據了解，死者留下和前妻生的一對雙胞胎，家屬對於這條他開過好幾次的路竟然會發生意外，實在難以置信。

▲水泥預拌車翻落駕駛送醫急救後不治身亡。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，32歲的王姓死者，當時開的紅色水泥預拌車，登記在振航運輸的公司名下，死者的父親本身是台泥退休，退休後自開公司承攬包商工程，32歲的他在自家公司幫忙，這回發生意外的路段，是他幾乎每天上班都要走的路，是在熟悉不過，誰也沒想到這回經過右彎處，疑似載重車身搖晃，受到離心力的影響，整輛車從高架路段上翻落。

▲水泥預拌車翻落駕駛送醫急救後不治身亡。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據高公局岡山工務段給的資料，當時王姓司機翻落的護欄，本身高107公分，加上高架路段上的一層鋼管38公分，總共有145公分高，根據熟悉路況的人表示，經過彎道閘道會翻落，八九不離十和超速或超載兩個原因脫不了關係，目前由於事故直到下午2點才完全排除，因此經過採證，最快也要等到隔天，也就是週一遺體才能相驗，釐清是否有酒駕或者疲勞駕駛的因素。

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