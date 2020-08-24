　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Tab S7、S7+平板將於8/28在台上市。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星宣布，Galaxy Tab S7與S7+將於8月28日起在全台指定通路上市。Galaxy Tab S7提供星霧金、星霧黑兩款顏色，Wi-Fi版本建議售價19,990元；Galaxy Tab S7+則共有星霧金、星霧黑、星霧銀三種選擇，Wi-Fi版本建議售價為26,990元、5G版本推出主色星霧金，建議售價為34,990元。

另外，凡購買三星全新推出的平板，消費者即可享獨家YouTube Premium免費試用4個月；另於8月28日至9月30日期間購買Galaxy Tab S7登錄送書本式皮套（建議售價2,190元）、而購買Galaxy Tab S7+登錄送書本式鍵盤皮套（建議售價6,990元）。

Galaxy Tab S7與S7+分別搭載11吋LTPS螢幕、以及12.4吋Super AMOLED超大螢幕，並獲全球領先認證公司SGS頒發低藍光以及護眼認證，適時呵護使用者的雙眼；兩款平板皆支援120Hz畫面更新率、內建AKG調校四組揚聲器，以及最高達10,090mAh的大電量。

據了解，Galaxy Tab S7、S7+的Wi-Fi版本上市通路皆為全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路；而Galaxy Tab S7+的5G版上市通路則將為全台三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、神腦國際及各大經銷通路。

▼三星Galaxy Tab S7、S7+台灣上市規格。（圖／台灣三星提供）

▲▼三星Galaxy Tab S7、S7+台灣上市規格。（圖／台灣三星提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
消防車撞毀勞斯萊斯！下來一看車牌「88888」更嚇　陸車主身
快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正
2020年米其林指南30家完整名單出爐　頤宮連3屆奪三星
快訊／孫安佐遭起訴！在美國持有槍械彈藥　最重將被關10年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

果粉買手機先等等　iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

iPad Air 4 渲染圖曝光！超美機身搭大螢幕占比　接口可望改為USB-C

LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場　特色規格提前曝光

壓低5G手機成本！郭明錤：蘋果改規格「狂向供應商砍價」　最大受害者曝光

三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

果粉買手機先等等　iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

iPad Air 4 渲染圖曝光！超美機身搭大螢幕占比　接口可望改為USB-C

LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場　特色規格提前曝光

壓低5G手機成本！郭明錤：蘋果改規格「狂向供應商砍價」　最大受害者曝光

三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

生活品質、醫療水平佳　港人來台買房數年增2倍

看準電競、瘦身、毛孩商機！第一金投信推年輕新生活傘型基金

錄音一半...傳來「已逝母香味」　張秀卿崩潰痛哭：她來陪我了！

雲林莿桐農會綠色照顧　七旬長輩回顧青春走秀重現年輕活力

多齊頭帶領西區發展！柯文哲：雙子星2021年開工　未來2年處理北車E1E2

吃鍋到一半！霧間竄出「超殺萌影」狠怒視　網笑：快拿肉鎮壓

桃園警巡邏遇通緝犯駕車逃逸　一路尾隨追入死巷當場逮獲

友達三大創新產品　獲頒2020顯示器元件產品技術獎

快訊／國道1號溪州路段貨車起火　駕駛跳車躲過一劫

林俊傑穿9萬LV牛仔外套洩老闆身價　混搭自家潮牌宣傳

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

3C家電熱門新聞

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場

影／iPhone 12長這樣？超精準模型機流出

iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

壓低5G手機成本！郭明錤：蘋果改規格「狂向供應商砍價」　最大受害者曝光

iPad Air 4 渲染圖曝光！超美機身搭大螢幕占比　接口可望改為USB-C

Google Pixel 5渲染圖釋出！外型激似Pixel 4a

又一場時代的眼淚！　臉書經典版將於 9 月全面消失

三星Galaxy Z Fold2官方手機殼現身官網

蘋果AirPower半成品曝光！無線充電板內藏22個線圈

三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

推特爆料達人曝蘋果新品發表會時程

全球首款「螢幕下鏡頭」手機　下月登場

更多熱門

相關新聞

台灣大、NVIDIA共創雲端遊戲平台

台灣大、NVIDIA共創雲端遊戲平台

台灣大與NVIDIA今（24）日一同發表，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，此一平台即日起推出公開測試版，台灣大哥大5G用戶將可獨家免費試玩。

俄國挺華為5G　保證不會效仿美國

俄國挺華為5G　保證不會效仿美國

5G相關人才需求浮現　半數上班族想投入相關工作

5G相關人才需求浮現　半數上班族想投入相關工作

三星Galaxy Note20 Ultra動手玩

三星Galaxy Note20 Ultra動手玩

三星承諾多款機種支援三版Android OS更新

三星承諾多款機種支援三版Android OS更新

關鍵字：

三星電子Galaxy Tab S7Galaxy Tab S7+5G

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

熊熊正面照孕肚藏不住了！

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面