三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

▲三星Galaxy Tab S7、S7+平板將於8/28在台上市。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星宣布，Galaxy Tab S7與S7+將於8月28日起在全台指定通路上市。Galaxy Tab S7提供星霧金、星霧黑兩款顏色，Wi-Fi版本建議售價19,990元；Galaxy Tab S7+則共有星霧金、星霧黑、星霧銀三種選擇，Wi-Fi版本建議售價為26,990元、5G版本推出主色星霧金，建議售價為34,990元。

另外，凡購買三星全新推出的平板，消費者即可享獨家YouTube Premium免費試用4個月；另於8月28日至9月30日期間購買Galaxy Tab S7登錄送書本式皮套（建議售價2,190元）、而購買Galaxy Tab S7+登錄送書本式鍵盤皮套（建議售價6,990元）。

Galaxy Tab S7與S7+分別搭載11吋LTPS螢幕、以及12.4吋Super AMOLED超大螢幕，並獲全球領先認證公司SGS頒發低藍光以及護眼認證，適時呵護使用者的雙眼；兩款平板皆支援120Hz畫面更新率、內建AKG調校四組揚聲器，以及最高達10,090mAh的大電量。

據了解，Galaxy Tab S7、S7+的Wi-Fi版本上市通路皆為全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路；而Galaxy Tab S7+的5G版上市通路則將為全台三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、神腦國際及各大經銷通路。

▼三星Galaxy Tab S7、S7+台灣上市規格。（圖／台灣三星提供）