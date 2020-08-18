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三星Galaxy Note20 Ultra動手玩　S Pen再升級工作、娛樂更方便

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▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy Note20系列新機預購已於昨（17）日開跑，在電信通路方面此一系列新機反應相當熱烈；而《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了Galaxy Note20 Ultra拍攝與實測，在實際上手後發現，搭載遠端遙控3.0功能的S Pen實用性大幅提升，讓使用者可以同時兼顧工作與娛樂。

值得注意的是，這次推出的Galaxy Note20系列S Pen的位置，在Galaxy Note10時原置於螢幕的右下方，這次Galaxy Note20的S Pen則是移到了左下方。

▼Galaxy Note20 Ultra（左）的S Pen手寫筆位置改變，右邊為Galaxy Note10。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

這次的S Pen搭載了升級的遠端遙控3.0功能，新增了5種新手勢控制，包括左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾、N字搖擺等，讓S Pen的操作跳脫出相機遠端操控，可讓使用者自行設定快速返回、進入主頁、螢幕截圖、開啟指定應用程式等應用。

這5種新手勢控制的方式相當簡單，操作時手指要壓著S Pen上的按鈕，並做出相對應的動作，即可完成；以螢幕截圖為例，使用者想要截圖時，只要壓著手寫筆上的按鈕，並做出「N字搖擺」的動作，即可快速截圖，每次截圖前不用再回想到底要同時按哪幾個按鍵才能截圖了。

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

再來介紹一下Galaxy Note20 Ultra盒裝內容物；盒裝內除了有Galaxy Note20 Ultra手機外，也隨附了Type-C充電線、充電頭，以及Type-C接頭的有線耳機，S Pen則是會置於機身下方的孔洞中。

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra盒裝內容物（上圖）；Galaxy Note20 Ultra一樣不搭載3.5mm耳機孔，因此若是要使用有線耳機需搭配有Type-C接頭的有線耳機（下圖）（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

在攝影方面，Galaxy Note20 Ultra主鏡頭這次搭載了1億800萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、1,200萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素望遠（F3.0），並配有5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦，支援雷射自動對焦功能；前置鏡頭搭載1,000萬畫素（F2.2）自拍鏡頭。

在Galaxy Note20 Ultra拍照介面的虛擬按鈕倍率選擇有0.5x、1.0x、2.0x、4.0x、5.0x（拍攝框內「一片葉子」的選項）、10x、20x，以及50x。

▼Galaxy Note20 Ultra拍照介面的虛擬按鈕倍率選擇（紅色方框處），拍攝框內「一片葉子」的選項為5.0x（紅色圓圈處）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼0.5x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼1.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼2.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼4.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼5.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼10x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼20x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼50x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

而在夜拍的按鈕選擇中，則有0.5x、1.0x、2.0x、4.0x、10x。
▼0.5x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼1.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼2.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼4.0x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▼10x（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

整體而言，Galaxy Note20系列新機不僅保留了Noter喜歡的S Pen元素，且還在手寫筆上增添了新功能，讓原本就喜歡手寫筆便利性的Noter無論在工作還是娛樂上更加便利。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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