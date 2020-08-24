大國選邊站！俄羅斯力挺華為5G　外長拉夫羅夫保證「不會效仿美國」

▲以美國為首的國家如英國等，接連制裁華為公司。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美鬥爭下，以美國為首的國家接連制裁華為公司，不過俄羅斯8月23日表示支持華為，並稱準備與中國以及華為在5G技術方面開展合作。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

據《今日俄羅斯》報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）23日在一個年輕人教育論壇上宣布，準備與中國以及華為在5G技術方面開展合作。他在講話中保證，在相關問題上，莫斯科不會效仿美國。

另外，拉夫羅夫強調，「我們沒有（美國）那樣的習慣和傳統」，相反俄羅斯有興趣與其他國家互動，「共同創造，並將現代技術引入實際生活。」

值得注意的是，俄羅斯移動通信系統公司（MTS）已於7月28日發公吿稱，該公司成為俄國第一個獲得5G牌照的公司。MTS在2019年6月與華為簽署一項協議，以開發5G連接並在2019年和2020年在俄羅斯初步推出這些網路。

根據美國2019年《國防授權法》第889條的規定，禁止政府與供應鏈包含華為（Huawei）等五家中國公司產品的公司交易，此禁令原本在美東時間8月13日生效，但目前傳出川普決定暫緩，主要原因是五角大廈還有許多通信設備與華為有長期合作，不能說斷就斷。英國早前也宣布，禁止中國電信巨擘華為參與5G建設，且將在2027年前完全移除既有的華為設備。