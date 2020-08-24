【黃寶慧】慧眼看天下／川普狂打台灣牌「只差承認主權」！？ 美軍艦靠港？施孝瑋：可能性微乎其微

新聞節目中心／綜合報導

美國近期挺台動作不斷，不只派出衛生部長艾薩率團訪台，更持續對台軍售。目前傳出最新的項目還包含66架F-16V戰機。紐約時報17日就針對當前的美中關係進行分析，文中指出未來台美貿易協定談判，是否會協商成功還有待觀察，但美國友台官員正試圖提升台灣的地位，甚至「只差承認台灣主權」！難道美國真的有機會向台灣派出軍艦靠港？而這是否會讓台海再次陷入危機？

軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中表示，美國軍艦靠港台灣的可能性微乎其微。因為派遣軍艦靠港，和美國官員專機來台意義大不相同。過去美國官員，包括近期訪台的衛生部長艾薩，來台時所搭乘的專機皆屬於軍用民航機，並不具備戰鬥能力。雖然仍會挑動北京的敏感神經，但大陸也睜一隻眼閉一隻眼，勉強放行。但若是美國軍艦要靠港進行補給，就會觸碰到北京和華府的建交公報中「美國不能來台駐軍」的重要原則，越過紅線。事實上我們可以看到，美國這幾個月的挺台行動都非常巧妙。雖然逼近紅線但卻不會「越線」。在某種程度上，也是考驗北京的耐心和容忍力。

而隨川普加大力道打「台灣牌」，這兩周台海情勢也急遽升溫。18日一艘伯克級飛彈驅逐艦馬斯廷號通過台灣海峽，並首度航行在海峽中線以西，挑釁意味明顯。大陸解放軍也隨即派出飛彈驅逐艦南京艦尾隨監控。此外，美國空軍的B-1B轟炸機也被追蹤到進入大陸東海上空的防空識別區。對於美軍近期在大陸周遭軍事動作頻頻，軍情與航空網站主編施孝瑋分析，這是大國之間藉由「肢體語言」在溝通，美國藉由戰機越線釋放政治訊息。他表示，此次B-1B轟炸機飛行的航線圖就很有深意。用台語來講就是「摸蛤蠣兼洗褲」一兼兩顧。不只能夠沿著備降機場周遭的安全航線飛行，更因為B-1B轟炸機的強大火力，在航線以西的1000公里，全部在打擊範圍內。威懾大陸的意味明顯。而北京方面看到航線圖，也能馬上知道美國想傳達的意思。

但大陸也不是省油的燈。面對美國在台海週邊軍事動作不斷，解放軍駐港部隊先在16日上傳在南海軍演實彈射擊、試射魚雷的畫面。緊接著19日，央視報導也公開解放軍在東海演習的畫面。報導稱解放軍「展開環島大演習、在台灣島上空演習也不是沒有可能。」強調武統一旦觸發「首戰即終戰」。話說的狠絕，但同一時間，環球時報卻發布評論，要美國、台灣和大陸都恪守不開第一槍的原則。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這是對內、對外有所不同。南華早報英文版和環球時報對外強調不開第一槍，但央視對內的「大內宣」，卻必須表現出解放軍兇猛、強悍的一面。軍情與航空網站主編施孝瑋則分析，環球時報的報導反映了大陸目前不希望「擦槍走火」。因為大陸現在內有疫情、水患，外有美中貿易戰，要在「穩」中渡過危機。「穩」才是目前大陸的最高指導原則。

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