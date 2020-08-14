【黃寶慧】慧眼看天下／服軟美國！？北京下令：不開第一槍！川普喊話選民「我落選你們全要學中文」！

新聞節目中心／綜合報導

美中關係持續交鋒，本周川普派了衛生部長艾薩訪問台灣並會見了蔡英文總統，台美也首度簽署了醫衛合作備忘錄，台美關係進入新高點的同時，大陸解放軍東部戰區宣布14日起在台灣海峽及南北兩端進行3天實戰演練，這會升高美中在台海的緊張嗎?另外為了展現港版國安法的執法決心，香港警方10號突襲式逮捕了壹傳媒創辦人黎智英及多名公司高層，引來美國包括副總統、國務卿還有國安顧問連聲抨擊，大陸外交部則回擊內政問題不容干涉，不過不到48小時候就放人，中美在香港議題上，後續還有怎樣的發展?另外美國大選，拜登公佈了副手人選是亞非裔的加州參議員賀錦麗，民主黨這次會打敗共和黨重返白宮嗎?《慧眼看天下》第109集，邀請到淡江財金系教授聶建中與政大國關中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧，深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲黎智英遭突襲式逮捕

美中港區國安法再交鋒 香港反對派人士遭捕不到48小時交保

港版國安法公布以後，美國對11名大陸和香港的官員提出制裁。大陸方面也反制，將11名美國官員列入制裁名單，雙方可以說是摩擦不斷。而就在10日上午，港警國安處「突襲式」逮捕了香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高階主管。前香港眾智的核心成員周庭，也在當晚於住處被捕，但是都在不到兩天陸續被保釋。港警大動作引來美、日趁機批評中國大陸，美國副總統彭斯、國務卿龐培歐，以及白宮安全顧問歐布萊恩，火速連續在推特發文批評；日本官房長官也說對香港目前情勢感到「嚴重憂慮」，不過大陸外交部則回應，香港屬於內政事務，不容外部干涉！

▼香港民眾買光隔日55萬份蘋果日報

拜登搭賀錦麗扭轉「老白男」形象 川普諷「慢喬」配「假賀」

美國2020總統大選民主黨候選人拜登，11日在推特上公布他的競選搭檔，55歲的加州參議員賀錦麗確定出線。賀錦麗走的是務實中間路線，而且擁有黑人和印度血統，在非裔女性中很有人氣，可以幫典型「白人男性」的拜登吸票。不過現任總統川普在白宮記者會上，倒是不以為然，先痛批賀錦麗是「最刻薄、最糟糕、最沒禮貌的參議員」，而且「惹人厭」，他的團隊更馬上發布了準備好的影片，說拜登和賀錦麗是「慢喬」跟「假賀」。他還向選民喊話，說如果他輸了選舉，中國大陸就會擁有美國，到時大家通通都得乖乖學中文！

▼美國民主黨籍候選人拜登宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（圖／路透）

艾薩訪台會小英 台"防疫外交"突破！？解放軍機越台海中線"武嚇"

美國衛生部長艾薩9日率團訪問台灣。此行除了參訪台灣的口罩國家隊，也拜見總統蔡英文，並和衛福部長陳時中一起簽署了台美的醫衛合作備忘錄。而就在艾薩專機抵達台灣的同一天，日本前首相森喜朗也飛抵台灣，率領跨黨派議員向李前總統弔唁致哀。美日專機同框的畫面，被認為是台灣「防疫外交」一大突破，引發大陸方面高度不滿。先是外交部發言人放話要美國恪守一中原則，斷絕與台灣的官方往來，接著大陸解放軍還派出殲10、殲11戰機飛越台海中線。但美國態度也很強硬，從8日開始就派出雷根號航母駐守東海，還有美軍空軍戰機被發現巡飛在大陸沿海地帶。台灣儼然成為了美國和大陸兩強角力的新戰場。

▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長艾薩。（圖／總統府提供）

俄國全球首支疫苗 普丁女兒也接種 佛奇打臉功效：病毒持續變異中

全球新冠肺炎確診人數，僅僅花六周時間就從千萬翻倍，突破2000萬大關，包含美國、大陸等國家相繼投入疫苗開發大戰，期盼找出解方。而就在11日，俄羅斯宣布已經研發出第一支能讓接種者持續對新冠病毒免疫的疫苗，就連俄羅斯總統普丁的女兒也已經完成接種了。普丁強調俄羅斯是全球第一個核准相關疫苗的國家，兩個星期內就能量產，第一年的產量將多達5億劑。但美國抗疫專家佛奇卻出面打臉，表示他很懷疑俄羅斯疫苗的功效。而且就算真的研發出了疫苗，也因為新冠病毒不斷變異，有效性恐怕連一半都不到。

▼俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

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