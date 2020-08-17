【黃寶慧】慧眼看天下／川普不隨艾薩腳步來台！小英有機會訪白宮！？嚴震生：想太多！

新聞節目中心／綜合報導

美國大選前夕，川普大打「抗中」、「台灣牌」。就在他派出衛生部長艾薩訪台進行醫衛合作交流之後，捷克參議院議長以及布拉格市長也接連宣布即將在月底訪問台灣。美國國務卿龐培歐也隨即在12日公開演說，支持捷克高層的訪台行程。而同一天，總統蔡英文竟然也受邀向美國兩個智庫進行視訊演說。巧合的時機點和內容是否都是經過刻意安排？

政治大學國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，龐培歐過去就經常在南太平洋小島等第三地公開推崇台灣，這次挑選捷克也有意義。因為捷克總統立場非常親中，捷克參院議長和布拉格市長要在八月底率領約90人的代表團訪問台灣，等於公開表態跟親中總統不同調，要跟美國國務卿同一陣線、力挺台灣。而蔡總統在同一時間和美國兩個智庫對話，演說強調台灣站在全球的民主最前線，直面來自大陸的威脅，正在扮演「印太區域自由堡壘」的角色，讓人感覺就像是回到了「冷戰時期」。台灣已經成為美國圍堵大陸最重要的戰略之一。

而就在台美關係一片向好之際，美國總統川普受訪卻直言不會跟隨艾薩腳步訪台。有媒體揣測，川普不來，是否可能邀請蔡總統到華盛頓，甚至是白宮訪問？政大國關中心研究員嚴震生直言「想太多！」他表示雖然目前台美關係前所未有的好，但美國大選只剩下80幾天，川普不可能有空訪台。而如果美國大選結束，川普沒有選上，台灣是否還有邀請川普訪台的必要性？但嚴震生也表示就算白宮易主，換民主黨上台，應該還是會維持台美友好關係。只是要邀請蔡總統訪問白宮，進度恐怕太超前了。

而艾薩前腳才離開台灣，解放軍東部戰區發言人13日就宣布將在台灣海峽及南北兩端進行「連續組織實戰化演練」。艾薩訪台期間，台灣空軍也監控到解放軍的殲十、殲十一戰機短暫的越過台海中線，隨即遭我空軍「強勢驅離」。台海情勢是否再度升溫？淡江大學財金系教授聶建中分析，雖然過去都認為兩岸不可能開戰，但目前台海確實出現了緊張情勢，因為兩岸關係從0到1%的變化就是很大的變化。

就連在南海，美陸也頻頻摩擦，恐有擦槍走火危機！有台灣學者就認為，美國環太平洋軍演特地選在8月17日舉行有「特別的政治意義」。因為美方現在所作所為都是在推翻「八一七公報」。香港《南華早報》也報導，大陸認為目前南海局勢非常危險，為了不給美國鷹派升級事態的機會，因此已經下令解放軍在與美國的對峙中保持克制「不要開第一槍」。但政大國關中心研究員嚴震生認為美國從1992年對台軍售開始，就不斷在違反「八一七公報」。這個數字對美國來說已經不再重要。淡大財金系教授聶建中則對不斷升高的南海局勢表示擔憂。他分析大陸解放軍的話語，表示目前大陸有一點準備要應戰的感覺。「不主動打你、但我絕對不怕你」這類話語不斷出現。大陸鷹派似乎已對向美開戰躍躍欲試。



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