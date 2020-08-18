防治登革熱加把勁　台南市環保局辦理登革熱稽查講習會

▲台南市環保局為調高登革熱稽查量能，防範登革熱等病媒蚊孳生，辦理病媒蚊孳生源稽查實務教導講習會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為調高登革熱稽查量能，防範登革熱等病媒蚊孳生，18日在台南市政府永華市政中心東哲廳辦理病媒蚊孳生源稽查實務教導講習會，並21日加開新營區場次。

永華講習會分別由各區公所、教育局、社會局等及清潔隊同仁共110人參加，並由專家黃基森教授及環保局資深人員指導帶領，抱持清除孳生源沒有捷徑，「走過、路過，不要錯過」的心態；所謂魔鬼藏在細節裡，不只眼睛尋找積水容器，透過眼手併用翻動、整理雜物，才能找到隱藏的孳生源。

台南市長黃偉哲指出，今年全國本土性登革熱在桃園有13例、新北市1例，台南市目前沒有本土病例，境外移入登革熱病例數累計5例、境外移入屈公病1例，登革熱防治的不二法門就是清除孳生源，特別提醒市民務必注重居家環境衛生，清除積水容器，以免孳生病媒蚊幼蟲。

環保局謝世傑局長仍然呼籲，市民朋友及各工地、場址應負起所有人、管理人的責任，主動巡檢居家及工作地環境，清除室內外積水容器，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤及空地、菜園內水桶等，以降低社區病媒蚊密度，防止疫情蔓延。其中台南市今年截至7月底查獲96件未配合清除而孳生病媒蚊，將依法處新台幣3千至6千元罰鍰。

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