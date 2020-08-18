　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防治登革熱加把勁　台南市環保局辦理登革熱稽查講習會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局為調高登革熱稽查量能，防範登革熱等病媒蚊孳生，辦理病媒蚊孳生源稽查實務教導講習會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局為調高登革熱稽查量能，防範登革熱等病媒蚊孳生，辦理病媒蚊孳生源稽查實務教導講習會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為調高登革熱稽查量能，防範登革熱等病媒蚊孳生，18日在台南市政府永華市政中心東哲廳辦理病媒蚊孳生源稽查實務教導講習會，並21日加開新營區場次。

永華講習會分別由各區公所、教育局、社會局等及清潔隊同仁共110人參加，並由專家黃基森教授及環保局資深人員指導帶領，抱持清除孳生源沒有捷徑，「走過、路過，不要錯過」的心態；所謂魔鬼藏在細節裡，不只眼睛尋找積水容器，透過眼手併用翻動、整理雜物，才能找到隱藏的孳生源。

台南市長黃偉哲指出，今年全國本土性登革熱在桃園有13例、新北市1例，台南市目前沒有本土病例，境外移入登革熱病例數累計5例、境外移入屈公病1例，登革熱防治的不二法門就是清除孳生源，特別提醒市民務必注重居家環境衛生，清除積水容器，以免孳生病媒蚊幼蟲。

環保局謝世傑局長仍然呼籲，市民朋友及各工地、場址應負起所有人、管理人的責任，主動巡檢居家及工作地環境，清除室內外積水容器，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤及空地、菜園內水桶等，以降低社區病媒蚊密度，防止疫情蔓延。其中台南市今年截至7月底查獲96件未配合清除而孳生病媒蚊，將依法處新台幣3千至6千元罰鍰。

・下殺4.3折超級划算

ET快訊
小嫻認了！　與金剛交往中
撞擊正面畫面曝光　2歲女童慘死吊車輪下…孕媽倒地秒起身狂奔
台中男硬上國中妹…轉身再戰女友！　還錄影片傳給她男友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高齡者車禍累計16死　屏東警長宣導避災　籲衣著鮮艷閃閃動人

4車連環撞　1傷者送醫

中央補助台南再生水廠57億　蘇貞昌：讓污水再生成為產業助力

防治登革熱加把勁　台南市環保局辦理登革熱稽查講習會

「2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」　竹市演藝廳9月開演

城隍廟廣場啟用 林智堅：美學導入再造百年廟埕

屏東麟洛鄉住宅火災警報器安裝率百分百　領先全縣32鄉鎮市　

基隆中元祭鼠年主燈...藝術家：太醜！　市府：請尊重主辦方選擇

房屋年久失修漏水　她找上派出所　警方聯繫廠商協助解決

匡靖社會治安　南警總動員同步掃蕩職業賭場

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

高齡者車禍累計16死　屏東警長宣導避災　籲衣著鮮艷閃閃動人

4車連環撞　1傷者送醫

中央補助台南再生水廠57億　蘇貞昌：讓污水再生成為產業助力

防治登革熱加把勁　台南市環保局辦理登革熱稽查講習會

「2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」　竹市演藝廳9月開演

城隍廟廣場啟用 林智堅：美學導入再造百年廟埕

屏東麟洛鄉住宅火災警報器安裝率百分百　領先全縣32鄉鎮市　

基隆中元祭鼠年主燈...藝術家：太醜！　市府：請尊重主辦方選擇

房屋年久失修漏水　她找上派出所　警方聯繫廠商協助解決

匡靖社會治安　南警總動員同步掃蕩職業賭場

5男女白吃白喝！恆春後壁湖海產店PO網　警調監視器揪出身分

金門遊遭丟包太武山！她曝「30人苦等遊覽車2hrs」…領隊竟喊：他們硬要出團

加了炸魚＋炸蝦！台南人氣鍋燒意麵老店　湯鮮甜、配料超多

基隆旅社5死慘案…警踏入「血腥味撲鼻」！陸戰隊軍人大屠殺成割喉人魔

蔡壁如請辭獲准　柯文哲：選戰要有人負責

不認F-16V匹敵殲20　陸《環時》專家：缺乏基本常識

新婚夫妻家中慘遭殘忍殺害　兇手身份曝光...竟然是Lulu！

「總統表哥」捲大同經營權之爭　評論董座林郭文艷挨告...一審無罪

高齡者車禍累計16死　屏東警長宣導避災　籲衣著鮮艷閃閃動人

刷油漆被當在玩　抬頭驚見愛貓關家裡「皺眉氣噗噗」：不揪？

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

地方熱門新聞

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸

租屋違建遭強拆！女癱地哭吼：我不走

台南永康1家幼兒園被爆長期違法

韓國瑜鵝蛋助孕嘉縣農會銷售飆3成

頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞

存3年亡夫撿骨費被偷　鳳梨嬤痛心哭

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

女義消遭男隊員「熊抱」　議員揭發

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

小花蔓澤蘭每公斤5元收購起跑　賺零用錢趁現在 

婦酒後心情不好去按摩　店家「以為來鬧事」報案

2歲女童走失哭喊找阿公　警助祖孫團圓

凱勝嘉義電動車生產基地啟用

更多熱門

相關新聞

盛唐中醫使用禁藥台南市衛生局稽查中醫診所

盛唐中醫使用禁藥台南市衛生局稽查中醫診所

盛唐中醫診所日前遭查出中藥含有重金屬，造成多名患者重金屬中毒，台南市衛生局調查發現，該診所呂姓負責醫師曾到台南市東區中鏵唐中醫診所及中西區金華唐中醫診所看診，衛生局日前兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局調閱病歷，請病患協助提供中藥進行化驗，結果符合規定。

無照屁孩出沒　台七乙大執法2小時取締23件違規

無照屁孩出沒　台七乙大執法2小時取締23件違規

花蓮亞泥排煙惹民怨　環保局要求儘速改善

花蓮亞泥排煙惹民怨　環保局要求儘速改善

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」

食藥署首將「烤肉組合包」納入稽查專案

食藥署首將「烤肉組合包」納入稽查專案

關鍵字：

登革熱台南市環保局稽查講習

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面