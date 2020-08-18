女高中生打掃教室昏倒！救護車送醫一半「開到殯儀館」　母聽原因氣炸

▲大陸江蘇一名16歲女高中生打掃教室一半昏倒。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇省鹽城市16歲的女高中生日前在教室進行掃地工作，沒想到突然昏倒，救護車立刻到場，將她抬上車急救。沒想到救護車開到一半，突然改變方向，直接把人送去殯儀館，讓女高中生的家長氣炸。

綜合陸媒報導，李姓女高中生日前在教室裡打掃，突然昏倒嚇壞了同學，校方也趕緊打電話通報，救護車很快地趕到。救護人員到場時，替李女戴上氧氣面罩、打點滴，接著送上救護車，準備送到縣立人民醫院急救。

沒想到，原先說好要送醫急救，突然開到殯儀館，連車上的導師也摸不著頭腦，頻頻詢問「為什麼來殯儀館」。由於沒有死亡證明，殯儀館拒收，輾轉之下再送回醫院搶救，但因為中間耽誤了超過30分鐘的時間，李女在醫院接受搶救40分鐘，仍然不幸身亡。

李女的母親同在救護車上，感到相當生氣，當時女兒戴著氧氣面罩，還掛著點滴，雙腿不時會抖動，卻突然被送到殯儀館，導致搶救時間耽誤，醫院至今仍不願出示死亡證明，讓他們得知確切死因。

▲女高中生打掃教室昏倒，送醫一半被送到殯儀館，死亡至今仍未有死亡證明。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，縣立人民醫院解釋，當時聽從特警大隊的指示，急救流程分為2種，若患者沒有死亡，會立刻送到醫院搶救，但若已經確定死亡，就會直接送到殯儀館，李女到院前就已經沒有生命徵象，因此才會直接開到殯儀館。

而李女在校內昏倒，等到救護人員到場，已經明顯死亡，但李母、老師不願接受事實，因此開始搶救，經過30分鐘的時間，仍沒有把人救回，才會做出這項決定，後續再送往醫院搶救，也是為了安撫李母、家屬與校方的心情。

李母聽完辯解，十分震怒，認為救護人員沒有徵得家屬同意，也沒有提前告知，直接開車到殯儀館，他們在車上質問「為什麼開來殯儀館」時，醫護人員也完全不說話，直到被館方拒收，才又開回醫院，是不是因此耽誤搶救最佳時機，才導致女兒死亡。

由於李母不滿院方的回應，雙方仍在進行協調，目前交由縣立公安局特警大隊了解當中，詳情仍待進一步釐清。