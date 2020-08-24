婆媳鬧不合！女控婆婆「偷抱小孩」不還　警登門拜訪劇情大逆轉

▲婆媳鬧不合，女子指控婆婆抱走小孩不還她。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一位女子在臉書上PO文，她指控婆婆趁她不注意偷抱走孩子，而且怎麼說都不把孩子還給她，PO出的影片還錄到孩子不斷哭喊的聲音，疑似不想要和母親分開，但女子的婆婆卻控訴是媳婦不孝，就連女子的先生也說要給雙方一點時間冷靜，警方介入調查後，發現這對夫妻尚未離婚，純屬夫妻間的問題，24日登門拜訪時，甚至看到兩人有說有笑，但警方仍依規定以家庭暴力事件通報。

根據了解，這名女子控訴自己婆婆抱走小孩的事件，發生在7日下午2點多，影片中女子的婆婆數度對孩子說「來阿嬤抱」，可是孩子一直掙扎，嘴巴還喊「不要」，但最後仍被穿花上衣、戴安全帽的阿嬤給抱走，這一幕看在孩子的媽眼中很心疼，連忙拿手機錄影。

女子PO文還寫到，婆婆趁她沒注意偷抱走女兒，有客人幫忙拔走婆婆的鑰匙，婆婆還抱著小孩用跑的離開，看到女兒脖子被勒住很心疼。甚至媽媽到了孩子被抱走的地方狂敲門，還是不得其門而入。

▲女子登門欲抱回小孩，卻被關在外面，不得其門而入。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這起事件起因是夫妻吵架，孩子又被婆婆抱走，但婆婆反控媳婦不孝，鬧得不愉快時就會搬回娘家住，孩子也不顧。警方24日登門拜訪，發現這名女子已經返家，還和丈夫有說有笑，夫妻兩人也已經和好。

警方指出，夫妻雙方還沒離婚，雙方皆有孩子的監護及扶養權，本案的當事人事後也有見到小孩，夫妻雙方也有討論離婚事宜，小孩的歸屬應由法院裁決；此外，警方依規定製作家庭暴力事件通報表，通報到高雄市家庭暴力暨性侵害防治中心與高雄市婦幼隊。

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