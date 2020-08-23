　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再吵了！台大醫挺「台灣模式」不普篩：防疫破口會翻很快

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台大醫學院內科教授陳宜君談麻疹。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院感染科主任陳宜君。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，不少國家還在不斷爆出社區感染， 日韓進一步實施入境篩檢，台灣醫界對於普篩則爭議不斷，支持、反對各有理由，指揮官陳時中也因此背負不少罵名。對此，台大醫院感染科主任陳宜君站出來挺陳時中的防疫政策，直言「有些國家是不得已的，但用普篩縮短或取代檢疫和隔離，並不是最好的政策，防疫破口會翻得很快。」

陳宜君今（23）日受訪時指出，台灣的模式是針對風險很精準的去防疫，台灣經過嚴謹的決策，大家同心走才會成功，現在的紛紛擾擾可能會重蹈2003年4月的情況。

請繼續往下閱讀...

而針對他國實施入境篩檢或國內普篩，陳宜君則認為，相對其他國家，例如歐美是不得已的，因為社區已經嚴重傳播了，只好進行普篩去了解疫情傳播的情況有多嚴重，再來做減災的動作。

陳宜君甚至直言，台灣做得好的要堅持下去，「而不是去學習其他國家做得不好的，就是所謂的普篩。」而她也以第一線醫療人員的身份喊話，表示「我們做得很辛苦，但是你們看不到，台灣的資源真的很少，醫療人員是拼血拼命的去做，從疫情到現在8個月了，醫療跟公衛是一直在做。」她強調「用普篩縮短或取代檢疫和隔離，真的不是最好的政策。」

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
舒子晨做棒式…身體下被放「一排寶貝」！只有女生才懂多可怕
人在車上停路邊講電話遭收費員開單！他怒問「故意的？」被罵爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

巴威颱風尾掃雨一周「降雨熱區」出爐　周三起雨更大、範圍更廣

別再吵了！台大醫挺「台灣模式」不普篩：防疫破口會翻很快

美食Ｘ手作　移民署舉辦「川越夏日的玫好」多元文化饗宴

噶瑪噶居蔣揚慈善基金會助弱勢　黃偉哲感謝捐贈南市愛心實物銀行法會物資

全聯中元廣告藏洋蔥！紅衣姐4字定義「幸福」　動人對話暖哭網：求姐的IG

7旬阿公緩步取餐…開門見「下身只包紙尿褲」飄異味！外送員一舉動暖爆

停旁邊講電話「人在車上」收費員秒開單！他怒問：故意的？　網一整排噓爆

好市多水蜜桃「睡一覺爛4顆」！一看長霉腐斑　內行生氣了：被摸壞的

不用滑鼠也能操作電腦　 台科大開發手勢遠距操控！準確率達9成

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

巴威颱風尾掃雨一周「降雨熱區」出爐　周三起雨更大、範圍更廣

別再吵了！台大醫挺「台灣模式」不普篩：防疫破口會翻很快

美食Ｘ手作　移民署舉辦「川越夏日的玫好」多元文化饗宴

噶瑪噶居蔣揚慈善基金會助弱勢　黃偉哲感謝捐贈南市愛心實物銀行法會物資

全聯中元廣告藏洋蔥！紅衣姐4字定義「幸福」　動人對話暖哭網：求姐的IG

7旬阿公緩步取餐…開門見「下身只包紙尿褲」飄異味！外送員一舉動暖爆

停旁邊講電話「人在車上」收費員秒開單！他怒問：故意的？　網一整排噓爆

好市多水蜜桃「睡一覺爛4顆」！一看長霉腐斑　內行生氣了：被摸壞的

不用滑鼠也能操作電腦　 台科大開發手勢遠距操控！準確率達9成

「8樓vs.12樓」差在灑水系統　過來人痛花12萬遮蔽！一派反戰：會很感謝它

羽球排名賽／中華羽協攜手輔大運醫　「楊肉盧」體驗直呼幫助大

女騎士踹狗下車！1歲瘦汪「發抖回頭」　新竹動保團體急安置

憨厚柴2個月笑不出來！　收驚得知「醋桶原因」媽傻眼...一招重拾牠笑容

颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

半熟蛋一口爆漿！高雄「炮蛋蔥油餅」30元就能吃到　必加秘製南洋酸甜辣椒醬

中職／統一新洋投泰迪24日二軍先發　下週有望直升一軍

頂樓曬內衣褲遭「死亡凝視」！她看監視器畫面崩潰：超噁心

今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

七夕限定打卡點！嘉義「沉睡大白熊」換上啾咪口罩...提醒防疫重要

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

生活熱門新聞

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

北北基4縣市防大雨　巴威將轉中颱！颱風尾甩雨連下5天

半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人：我遇過

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

學開車二度暴衝！女大生嚇哭：不敢再開　駕訓班回應了

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

前衛生署長：入境採檢國家都笨蛋？

妻兒遭撞傷！濟公廟收驚...返家看三聯單毛炸

連CAT都不行　車牌24禁詞全曝光

合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」

即／氣象局23:30解除海上颱風警報

更多熱門

相關新聞

川普怒批FDA拖延疫苗臨床實驗

川普怒批FDA拖延疫苗臨床實驗

美國總統川普22日在推特發文指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）的幕後勢力，故意拖延新冠肺炎疫苗的研發進度，讓疫苗在11月3日大選之後才能上市。眾議院議長裴洛西則抨擊，這段發言是極度危險且「天理不容」的。

7工作人員確診肺炎！《蒙面歌手》喊停

7工作人員確診肺炎！《蒙面歌手》喊停

普篩兩派正面交鋒！李秉穎再提「偽陽姓」

普篩兩派正面交鋒！李秉穎再提「偽陽姓」

若普篩恐誤關上千人！ICU醫舉「關鍵6點」力挺陳時中

若普篩恐誤關上千人！ICU醫舉「關鍵6點」力挺陳時中

俄「第二劑」新冠疫苗進入臨床實驗

俄「第二劑」新冠疫苗進入臨床實驗

關鍵字：

新冠肺炎普篩入境篩檢陳宜君

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面