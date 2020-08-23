別再吵了！台大醫挺「台灣模式」不普篩：防疫破口會翻很快

▲台大醫院感染科主任陳宜君。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，不少國家還在不斷爆出社區感染， 日韓進一步實施入境篩檢，台灣醫界對於普篩則爭議不斷，支持、反對各有理由，指揮官陳時中也因此背負不少罵名。對此，台大醫院感染科主任陳宜君站出來挺陳時中的防疫政策，直言「有些國家是不得已的，但用普篩縮短或取代檢疫和隔離，並不是最好的政策，防疫破口會翻得很快。」

陳宜君今（23）日受訪時指出，台灣的模式是針對風險很精準的去防疫，台灣經過嚴謹的決策，大家同心走才會成功，現在的紛紛擾擾可能會重蹈2003年4月的情況。

請繼續往下閱讀...

而針對他國實施入境篩檢或國內普篩，陳宜君則認為，相對其他國家，例如歐美是不得已的，因為社區已經嚴重傳播了，只好進行普篩去了解疫情傳播的情況有多嚴重，再來做減災的動作。

陳宜君甚至直言，台灣做得好的要堅持下去，「而不是去學習其他國家做得不好的，就是所謂的普篩。」而她也以第一線醫療人員的身份喊話，表示「我們做得很辛苦，但是你們看不到，台灣的資源真的很少，醫療人員是拼血拼命的去做，從疫情到現在8個月了，醫療跟公衛是一直在做。」她強調「用普篩縮短或取代檢疫和隔離，真的不是最好的政策。」