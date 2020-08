大型活動群聚感染最小化！　德科學團隊辦3場演唱會實測

▲德國科學團隊辦演唱會,找尋大型活動群聚感染最小化的辦法。(示意圖/記者湯興漢攝)



實習記者陳妙津/綜合報導

德國哈雷大學(Halle University)為了解大型活動中,群聚感染的情況,舉辦了3場流行音樂會,記錄下2000名參與的實驗志願者呼出的微小粒子軌跡,期望未來能在感染風險最小化的狀況下,再度恢復舉辦各類大型活動。

4,000 Germans aged 18-50 attend one of 3 concerts performed by singer Tim Bendzko. It’s so government backed scientists can see how many get #coronavirus & investigate “the conditions under which such events can be carried out despite the pandemic." https://t.co/xBJcDARwY6 pic.twitter.com/j8tTx1xn3d