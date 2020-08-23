　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

拿餐點「被趕出門」！外送員刷負評：歧視foodpanda　店家還原真相打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外送員道歉。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲外送員向餐廳店長道歉。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

林口一家牛排店有與外送平台合作，讓民眾能夠透過手機點餐。不過，近日有名平台外送員到店內取餐，沒有告知店家，就直接坐在客座區的椅子上，將兩腳向前伸，踢歪對面的桌椅、弄髒店內廁所，被店家告知「要到外面等餐」，還透過網路留下一星負評，讓店家氣炸還原事件真相。

這名外送員在評論上留下一星評價，指控店家「歧視、排擠外送員」，是「超級大爛店」，「把來取餐的外送員趕到外面等餐」，行徑十分囂張。

店長看到這項評價，立刻被氣炸，上網還原事件真相，原來外送員14日下午到店家取餐，結果連詢問都沒有，直接坐在客席，連問都沒有，雙腳一伸，還把原本擺好的椅子踢歪，離開現場也沒有擺回去。

▼外送員一走進餐廳，就坐在客席，還伸腳踢歪椅子，離場也沒有擺正。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送員道歉。（圖／翻攝《東森新聞》）

時隔約4天的時間，外送員再度上門取餐，這次直接沒有告知，跑去使用店家的廁所，還把環境弄髒，讓店長十分傻眼。店長事後請外送員到外面等餐，沒想到會因此吃到一星評價，讓他相當不滿，「其實我已經給你很大的方便，還要讓你坐、讓你借廁所，然後還要你廁所後，我還要去洗，結果你用我的椅子、用我的桌子，然後發文攻擊我！」

事件在網路上發酵，這名外送員也被起底，時常在各個店家留下負評，且言論十分偏激、不堪入目。鬧上媒體版面後，該名外送員疑似知道「事情大條了」，再度前往牛排館，向牛排店店長鞠躬道歉，希望能平息風波。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
逛世貿偷141萬紅土沉香！「頭份大盜」逃19小時落網
頂樓曬內衣褲遭「死亡凝視」！　她看監視器畫面崩潰：超噁
睡醒右耳突聾…竟是「咖啡」惹禍！　醫揭驚人真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

野柳公園驚傳「涼亭搖晃」！遊客衝上拍照：爛命一條啦

台南祖父母節慶祝活動熱鬧歡樂　黃偉哲期待家庭拉近成員距離共享天倫樂

赤嵌獅子會愛心捐血活動　獅兄姊等人到場參與

快訊／彰化「萬人血清檢測」期中報告喊卡！台大公衛取消　縣府證實

拿餐點「被趕出門」！外送員刷負評：歧視foodpanda　店家還原真相打臉

桃園迅雷救援協會貢獻大　受贈400多萬救災器材增強功能

巴威颱風遠離　24日台東離島航班出爐

民進黨台南市黨部　走馬瀨農場辦青年人才培訓營

轉運站變身台東美麗新門戶　「東東市」8月23日新開幕

買一送二！桃園綠色消費樂購季　竹圍漁港叫賣民眾賺很大

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

野柳公園驚傳「涼亭搖晃」！遊客衝上拍照：爛命一條啦

台南祖父母節慶祝活動熱鬧歡樂　黃偉哲期待家庭拉近成員距離共享天倫樂

赤嵌獅子會愛心捐血活動　獅兄姊等人到場參與

快訊／彰化「萬人血清檢測」期中報告喊卡！台大公衛取消　縣府證實

拿餐點「被趕出門」！外送員刷負評：歧視foodpanda　店家還原真相打臉

桃園迅雷救援協會貢獻大　受贈400多萬救災器材增強功能

巴威颱風遠離　24日台東離島航班出爐

民進黨台南市黨部　走馬瀨農場辦青年人才培訓營

轉運站變身台東美麗新門戶　「東東市」8月23日新開幕

買一送二！桃園綠色消費樂購季　竹圍漁港叫賣民眾賺很大

回收阿婆擅拆門口包裹！被抓就辯「以為沒人的」讓她氣炸　網：這種人超多

中職／高國輝太疲累仍敲4安開轟　體會「眼睛只有球」

野柳公園驚傳「涼亭搖晃」！遊客衝上拍照：爛命一條啦

中職／一個眼神確認續投　陳仕朋生涯首完封「雞皮疙瘩」

心機女星「搶走大牌閨蜜角色」　她拋1線索起底：有名老公出軌

5家IG生火的網紅美妝牌台灣都買得到！泰國XOXO霧面唇膏值得包色

連「搶劫」都不會說！義大利男持利剪搶超商…戰利品：0元+吃牢飯

「頭份大盜」逛世貿偷141萬紅土沉香　抱走19小時落網：愛收藏

台南祖父母節慶祝活動熱鬧歡樂　黃偉哲期待家庭拉近成員距離共享天倫樂

中職／本季首位!陳仕朋120球完投完封　富邦6比0樂天終止2連敗

地方熱門新聞

彰化萬人血清檢測　報告突然喊卡

葉彥伯宣布　停止所有精準篩檢計畫

他隔23年找回母親　警局痛哭：年輕不懂事

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

床單悶住妻還灌酸　他闖養護中心潑2罐強酸2命危2傷

台中和平區長補選吳萬福當選

21歲男泳池憋氣4分鐘　命危昏迷

樹科大校門前汪洋一片…水利局緊急派員處理

恆春鎮長補選　陳文弘宣布當選

男子清水斷崖戲水失蹤　海陸空出動搜尋

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

社頂公園傳失蹤　魔神仔作怪

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

男大生機車未拔鑰匙遭竊　警以車追人10小時尋回

更多熱門

相關新聞

外送員遇貓被車撞！外送袋救一命

外送員遇貓被車撞！外送袋救一命

16日晚間6時許，外送員謝政浩結束手上訂單後，在台中市西屯路與忠明南路口目擊一隻小貓被轎車撞到，當場倒地奄奄一息，於是他在車陣中果斷下車把小貓抱離現場，雖然當下手邊並無任何可以盛裝的容器，但機靈的他卻想到要利用車上的外送袋把貓咪裝起，火速趕到醫院急救，就這樣撿回了一條生命，讓網友全讚爆！

外送員無法送上樓　奧客：你知道我爸誰嗎

外送員無法送上樓　奧客：你知道我爸誰嗎

外送員等餐途中蹲地「嚕貓充電」

外送員等餐途中蹲地「嚕貓充電」

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

中市舉辦交安課　80外送員參加

中市舉辦交安課　80外送員參加

關鍵字：

外送員牛排館foodpanda

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

52輕斷食比168斷食法更適合你

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

趁阿嬤熟睡！淡水3歲妹帶狗出門

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面