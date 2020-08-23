拿餐點「被趕出門」！外送員刷負評：歧視foodpanda　店家還原真相打臉

▲外送員向餐廳店長道歉。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

林口一家牛排店有與外送平台合作，讓民眾能夠透過手機點餐。不過，近日有名平台外送員到店內取餐，沒有告知店家，就直接坐在客座區的椅子上，將兩腳向前伸，踢歪對面的桌椅、弄髒店內廁所，被店家告知「要到外面等餐」，還透過網路留下一星負評，讓店家氣炸還原事件真相。

這名外送員在評論上留下一星評價，指控店家「歧視、排擠外送員」，是「超級大爛店」，「把來取餐的外送員趕到外面等餐」，行徑十分囂張。

店長看到這項評價，立刻被氣炸，上網還原事件真相，原來外送員14日下午到店家取餐，結果連詢問都沒有，直接坐在客席，連問都沒有，雙腳一伸，還把原本擺好的椅子踢歪，離開現場也沒有擺回去。

▼外送員一走進餐廳，就坐在客席，還伸腳踢歪椅子，離場也沒有擺正。（圖／翻攝《東森新聞》）

時隔約4天的時間，外送員再度上門取餐，這次直接沒有告知，跑去使用店家的廁所，還把環境弄髒，讓店長十分傻眼。店長事後請外送員到外面等餐，沒想到會因此吃到一星評價，讓他相當不滿，「其實我已經給你很大的方便，還要讓你坐、讓你借廁所，然後還要你廁所後，我還要去洗，結果你用我的椅子、用我的桌子，然後發文攻擊我！」

事件在網路上發酵，這名外送員也被起底，時常在各個店家留下負評，且言論十分偏激、不堪入目。鬧上媒體版面後，該名外送員疑似知道「事情大條了」，再度前往牛排館，向牛排店店長鞠躬道歉，希望能平息風波。