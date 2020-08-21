社區禁止上樓！外送員1樓苦等...奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

記者柯沛辰／綜合報導

新北市三峽某社區基於防疫考量，從4月起就規定外送員不得上樓。不過，近日有外送員送餐到此，卻被奧客強逼上樓，還怒嗆「我爸是前主委」。最後，外送員等了整整20分鐘，好不容易看到人，不料對方竟丟下一句「我不要了」倖然離開。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，當時本來要送餐上樓，但被管理員擋下，強調社區規定不能上去，所以只能傳訊息請客人下來領餐。

等了5分鐘後，客人沒有任何回應，他連打3通電話，如實轉述管理員說法，不料對方竟怒嗆「妳知不知道我爸是誰？叫他打上來給我！」隨後，管理員在電話中頻頻被罵，但仍要求外送員遵守規定。

請繼續往下閱讀...

▲客人下樓質問外送員，「剛是你打電話給我？」（圖／爆料公社）

15分鐘後，客人姍姍來遲下樓，疑似不滿原PO沒送上樓，現身第一句竟嗆聲「我爸是前主委！」、「你（送餐）的我不要了！」一旁管理員也遭殃，也跟著挨罵，只能連忙解釋這些不是他規定的，但奧客怒嗆「叫總幹事打給我！」

許多網友紛紛留言，「主委很大嗎？」、「管理員大哥盡忠職守還被罵」、「前主委的兒子？阿不就好偉大好棒棒喔」、「社區前主委？這個也能嗆？太搞笑了吧」、「取個餐竟然忘記爸爸是誰」、「還以為是立委，原來是前社區主委」、「前主委是什麼咖？」

▲客人當場棄單，「你的我不要了！」（圖／爆料公社）

不過，疑似社區住戶爆料，這位所謂的「前主委」聽聞此事後，不覺得自己兒子有錯，還到大廳咆哮，而且早在幾個禮拜前，也是被要求下樓取餐，就曾怒嗆管理員「我當過6屆主委」。

不少網友看完狠酸，「有其父必有其子」、「愈看愈好笑，前任通通站出來」、「我國小當過風紀股長，長大當過前男友」、「社區就是這種人很多，當一任委員或主委，就覺得自己是大官」、「哈哈！管委很大？給你當官不就要飛天了？」掀起熱議。

▲知情網友透露，奧客父親嗆過管理員，原因也是不願下樓取餐。（圖／爆料公社）

▲還有網友爆料，這位「前主委」知道此事後，居然到大廳咆哮，並不覺得兒子錯了。（圖／爆料公社）

►變身小女人的香氣