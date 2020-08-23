銀行領百萬現鈔　車手翹腿嗆警：不能陪人領錢嗎...我會請律師！

▲詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家銀行行員發現3名男子臨櫃要提領百萬現金，戶頭又有異常金流，懷疑3人是詐騙集團，暗地通知警方；轄區警到場將3人圍住，其中一名年輕車手還囂張嗆說「不能陪人領錢嗎，我會請律師」，警訊後加重詐欺及洗錢防制法移送地檢署。

警方表示，46歲陳姓男子日前加入詐騙集團，還提供新辦的戶頭給集團使用，新竹科技園區一名30歲工程師，因看到臉書訊息得知一個投資獲暴利的管道，於是與詐騙集團取得聯繫，在短暫獲利5到10萬元後，又陸續匯款100多萬元到陳男戶頭。

▼警方將他們團團圍住。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日下午，陳男與2名陳姓及孫姓詐騙集團成員，到新北市板橋區一家銀行，準備要提領戶頭裡巨額現金，但銀行行員發現帳戶內金流異常，懷疑是詐騙集團，暗地通知轄區警方，不到3分鐘，大批警員趕至銀行大廳，將3人團團圍住。

2名年輕車手面對警方詢問，一人翹著二郎腿囂張回「不能陪人領錢嗎？」，另一人則緊張到雙腿直發抖，就在警方要帶走3人時，還嗆說「我會請律師的」。工程師經警方通知後才驚覺自己落入詐騙集團圈套，幸好在警方查緝下，抓到3名成員，訊後依加重詐欺及洗錢防制法移送地檢署，並擴大追查上游集團。

腦公！你不可以賴帳喔

▼3名詐騙車手臨櫃要領百萬現金，殊不知帳戶已被列警示 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼詐騙車手訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）