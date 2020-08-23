　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行領百萬現鈔　車手翹腿嗆警：不能陪人領錢嗎...我會請律師！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」，警方將他們團團圍住，訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家銀行行員發現3名男子臨櫃要提領百萬現金，戶頭又有異常金流，懷疑3人是詐騙集團，暗地通知警方；轄區警到場將3人圍住，其中一名年輕車手還囂張嗆說「不能陪人領錢嗎，我會請律師」，警訊後加重詐欺及洗錢防制法移送地檢署。

警方表示，46歲陳姓男子日前加入詐騙集團，還提供新辦的戶頭給集團使用，新竹科技園區一名30歲工程師，因看到臉書訊息得知一個投資獲暴利的管道，於是與詐騙集團取得聯繫，在短暫獲利5到10萬元後，又陸續匯款100多萬元到陳男戶頭。

▼警方將他們團團圍住。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」，警方將他們團團圍住，訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日下午，陳男與2名陳姓及孫姓詐騙集團成員，到新北市板橋區一家銀行，準備要提領戶頭裡巨額現金，但銀行行員發現帳戶內金流異常，懷疑是詐騙集團，暗地通知轄區警方，不到3分鐘，大批警員趕至銀行大廳，將3人團團圍住。

2名年輕車手面對警方詢問，一人翹著二郎腿囂張回「不能陪人領錢嗎？」，另一人則緊張到雙腿直發抖，就在警方要帶走3人時，還嗆說「我會請律師的」。工程師經警方通知後才驚覺自己落入詐騙集團圈套，幸好在警方查緝下，抓到3名成員，訊後依加重詐欺及洗錢防制法移送地檢署，並擴大追查上游集團。

腦公！你不可以賴帳喔

▼3名詐騙車手臨櫃要領百萬現金，殊不知帳戶已被列警示 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」，警方將他們團團圍住，訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼詐騙車手訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詐騙車手翹著腿嗆「不能陪人領錢嗎？」，警方將他們團團圍住，訊後移送新北地檢偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／淡水漁人碼頭商店街驚見女浮屍　釣客嚇壞報警
黑男混血女友突公開道歉！LINE遭人封鎖原因曝光
快訊／苗栗觀光勝地「苦花潭」男遊客跳瀑布失蹤　命危搶救中
半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人：我遇過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車自燃整堆金紙燒光！網笑「運鈔車被搶了」…廖大乙勘查現場：是真的

快訊／淡水漁人碼頭商店街驚見女浮屍　釣客嚇壞緊急報案

銀行領百萬現鈔　車手翹腿嗆警：不能陪人領錢嗎...我會請律師！

快訊／苗栗「苦花潭」溺水意外！男跳瀑布失蹤　1小時後水裡尋獲…命危搶救中

士官受訓遭同學揮拳下巴骨折　主管認定「互毆」記過逼和解！父痛斥：軍隊爛了

鐵馬男「裝熟」揩油檳榔攤　店家怒PO網！屏警調監視器追查

快訊／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」　兒崩潰：才準備帶他出門玩

失婚女尋屋遇狼！上車遭「掀衣揉胸」…色里長問：幾歲了？沒那個也不行

快訊／前鎮渡輪站發現一具女性無名屍　港務總隊公布特徵協尋家屬

高雄紅衣男「購票等太久」怒吼：我要投訴！售票員20字嗆爆回應...全場拍手

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

貨車自燃整堆金紙燒光！網笑「運鈔車被搶了」…廖大乙勘查現場：是真的

快訊／淡水漁人碼頭商店街驚見女浮屍　釣客嚇壞緊急報案

銀行領百萬現鈔　車手翹腿嗆警：不能陪人領錢嗎...我會請律師！

快訊／苗栗「苦花潭」溺水意外！男跳瀑布失蹤　1小時後水裡尋獲…命危搶救中

士官受訓遭同學揮拳下巴骨折　主管認定「互毆」記過逼和解！父痛斥：軍隊爛了

鐵馬男「裝熟」揩油檳榔攤　店家怒PO網！屏警調監視器追查

快訊／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」　兒崩潰：才準備帶他出門玩

失婚女尋屋遇狼！上車遭「掀衣揉胸」…色里長問：幾歲了？沒那個也不行

快訊／前鎮渡輪站發現一具女性無名屍　港務總隊公布特徵協尋家屬

高雄紅衣男「購票等太久」怒吼：我要投訴！售票員20字嗆爆回應...全場拍手

Kobe生日前夕　賈索夫婦陪伴凡妮莎散心走出悲傷

創暴龍隊史新高勝率　納斯榮登年度最佳教練

不合理？士官遭同梯打斷下巴還被記過　空軍：不服可提申訴

貨車自燃整堆金紙燒光！網笑「運鈔車被搶了」…廖大乙勘查現場：是真的

4歲童被拐！台中知名餐廳店員瘋狂「捏、摸、抱」　媽氣炸：還把兒子騙出去

快訊／淡水漁人碼頭商店街驚見女浮屍　釣客嚇壞緊急報案

新北最美女警是她？　狂收網友私訊問單位...「真實身份曝光」！

6歲女兒餐廳嗆爆「那幹嘛生我們？離婚呀」　張菲媳氣到當場走人：小孩都不小孩了

解放軍南北3海域同時軍演！渤海實彈射擊長達一個多月

颱風巴威襲沖繩　漁船出海4人失聯　日本海空全力搜救

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

交友軟體認識！熱褲妹追車掛窗被拖行　駕駛逃：我結婚了

即／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」

床單悶妻不成潑酸自飲　嘉義男送醫不治

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

建設公司董娘網戀奔現！拉網公摩鐵洗鴛鴦浴

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

高雄男「購票等太久」怒飆　售票員20字嗆爆

更多熱門

相關新聞

影／小鮮肉車手提領百萬鉅款　警盯上起出近百萬贓款

影／小鮮肉車手提領百萬鉅款　警盯上起出近百萬贓款

桃園警分局員警22日上午在轄區執行「路暢暨金融機構巡守」勤務，其中在桃園火車站附近某超商發現李姓男子在ATM前提款，員警發現李男手持數張提款卡上前盤查，李男緊張坦承提款卡不是自己的，因欠債被逼迫當車手1個月底債，前2天提領已逾百餘萬元，今天第3天才剛領9萬餘元就被發現，員警派回派出所偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

大哥討某錢「強押辦帳戶」　轉售詐騙集團牟利

大哥討某錢「強押辦帳戶」　轉售詐騙集團牟利

詐騙車手供出幹部　出庭後遭押上車擄走

詐騙車手供出幹部　出庭後遭押上車擄走

苗栗女應徵會計　幫詐騙收錢憤報警

苗栗女應徵會計　幫詐騙收錢憤報警

「孕婦車手集團」橫行全台領千萬贓款

「孕婦車手集團」橫行全台領千萬贓款

關鍵字：

詐騙集團車手警示帳戶

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

52輕斷食比168斷食法更適合你

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面