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高雄紅衣男「購票等太久」怒吼：我要投訴！售票員20字嗆爆回應...全場拍手

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記者許宥孺／高雄報導

國內疫情趨緩後，電影院也逐漸浮現觀影人潮，不過現在卻傳出，16日在高雄威秀影城，有名紅衣男子疑似覺得排隊消化效率差，氣地走向櫃台對著售票員大聲咆哮「沒效率！等很久！」，還嗆聲「我要投訴你們！」，不過這名售票員也不是省油的燈，立馬回應：「我們都在服務客人都沒有休息！你離開阿！去國賓阿！」語畢後，立刻贏得現場排隊等待購票的顧客掌聲。

▲高雄威秀影城。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

▲紅衣男子疑似不滿排隊消化效率差，對售票員大聲咆哮。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

16日下午，一名紅衣男子在高雄威秀影城排隊購票，不過男子疑似覺得排隊人潮消化速度太慢，氣得向櫃台售票員大吼「效率怎麼這麼差？都快來不及了！」，售票員表示，「我們每個人都很辛苦，我們每個人都在這裡，我們都沒有休息，都在服務客人！」

男子則是使出「獅吼功」回應，「我要投訴你們！我就投訴你們！」，售票員則是不甘示弱地回擊，「要投訴去官網投訴！謝謝！我們都在服務客人都沒有休息，每個人都沒有上廁所、沒有喝水。」男子則回，「那關我屁事？」售票員回嗆，「那你不要看阿！你離開！其他你隨便看阿！去國賓嘛！」沒想到還沒等到男子回應，現場等待排隊的顧客立刻拍手叫好，還有人大喊：「離開！」

對此，威秀影城公關經理李光爵表示，上周末全台影城的來客數是今年第三高，經了解當時情況，紅衣男子想觀看5點鐘的電影，不過4點45分才抵達現場排隊購票，並且未使用自動購票機快速買票。

李光爵指出，因為該名男子排隊時間與觀影時間太接近，可以理解有情緒上的反應，不過男子是近乎咆哮地方是對待櫃台售票員。「能理解顧客趕時間觀影的焦慮，但請顧客要保留足夠的時間，也期盼顧客尊重我們的服務專業與工作尊嚴。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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