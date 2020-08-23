「左營茶行」涉暴力鬥毆　警揪出落跑5年槍砲通緝犯「細漢樟」

記者黃子倩／高雄報導

上個月31日左營發生一起街頭鬥毆暴力事件，左營分局偵查隊事後深入追查與涉案人等密切的「左營茶行」，除了在茶行內查獲大量毒咖啡包外，更揪出一名逃亡5年多的槍砲通緝犯「細漢樟」，經查他在101年曾夥同王姓小弟持制式手槍傷人，遭最高法院判刑5年4個月定讞，但發監時他未到遭通緝，但仍與當地不法份子暗中往來，這回雖然沒有參與街頭鬥毆事件，但仍逃不過法網，遭專案小組一舉查緝歸案。

▲警方深入追查左營茶行逮補一名槍砲通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方深入追查左營茶行逮補一名槍砲通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

跟據了解，左營分局23日凌晨12點在明誠四路查獲這名逃亡多年的黃姓通緝要犯，他綽號細漢樟，民國100年就曾在左楠地區經營賭場，行徑十分囂張，和左營茶行內部人員關係密切，儘管101年曾教唆小弟持制式手槍傷人，遭最高法院判刑5年4個月，但他未到監執行，逃亡期間仍不改囂張氣燄，與茶行暗中往來、提供指導。

▲左營茶行現已關門大吉。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，7月底發生街頭暴力鬥毆事件事後，警方快打部隊案發後2小時逮補3名嫌犯，並採取「三打策略」：「一打：揪出首謀與共犯」，到案嫌犯共計11名，其中3名覊押中，依妨害自由等罪嫌移送法辦。「二打：剿滅巢穴」，針對犯嫌聚集地點「左營茶行」擴大清查賭博、販毒等不法犯行，並以周邊路檢方式，結合第三方警政措施，目前茶行已歇業狀態。「三打：斬斷金流」，於8月3日針對左營茶行搜索，查獲毒品咖啡包196包，共計重1120公克，目前正全力追溯毒品來源，並朝組織犯罪防制條例偵辦。

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