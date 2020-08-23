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屏科大碩士入深山採標本失蹤第10天　山區大雨！7組60人地毯式搜救

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▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲失聯的朱姓研究生。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏東科技大學剛畢業的朱姓研究生13日獨自到高雄溪南山採集昆蟲標本，不明原因失聯。如今失聯第10天，加上受到颱風巴威影響，山區大雨不斷，高雄消防局表示，搜救人員結合國軍人力，23日一共出動7組60人，搜尋地點以特生中心到貨櫃屋這段採「地毯式搜索」，希望能盡快找到朱姓研究生。

根據消防的說法，這個週末受到颱風帶來的西南氣流影響，山區未到中午就降下傾盆大雨，在大雨的狀況下不得已會暫時停止搜索，待雨勢漸歇再繼續進行，不過消防局因為雨勢稍調整搜索路線，暫時不前往石山秀湖，改以密集搜索特生中心到貨櫃屋這段林道複雜的山路。

待週一颱風遠離，消防局預計持續投入人力搜索溪南山前鋒到寶來溪河床，屢屢調整搜索地點，就是希望能避免遺漏，盡快找到朱姓研究生。

回顧這起事件，朱姓同學剛從屏科大植物醫學系碩班畢業，13日到高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，學弟遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲消防局沿研究生機車最後停放的地點沿途做地毯式搜索。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，朱男13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

家屬擔心，朱男僅著輕裝備上山，也未帶食物，手機應該已經沒電。目前搜救人員已在山區的森濤派出所設置前進指揮所，將持續進行搜救，盼早日傳出好消息。

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