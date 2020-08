川普怒轟FDA拖延疫苗臨床實驗　直指「深層政府」想干擾選情

▲川普認為FDA的背後勢力正在拖延疫苗進度。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普22日在推特發文指出,美國食品藥品監督管理局(FDA)的幕後勢力,故意拖延新冠肺炎疫苗的研發進度,讓疫苗在11月3日大選之後才能上市。眾議院議長裴洛西則抨擊,這段發言是極度危險且「天理不容」的。

川普(Donald Trump)22日晚間在推特發文指出,FDA的「深層政府」(deep state)或是裡面的任何一人,試圖讓製藥廠很難招到人參與疫苗的臨床實驗,「很明顯地,他們想要讓答案延後到11月3日(美國)之後才出來,我們必須聚焦在速度,以及拯救生命。」裴洛西則推文抨擊,川普這段話是極度危險而且天理不容(beyond the pale)的。

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA