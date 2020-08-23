「普篩兩派」正面交鋒！陳秀熙主張「高風險入境篩檢」　李秉穎再提「偽陽性」

▲李秉穎說明入境篩檢陰性，後來轉陽性的案例。（圖／翻攝自台灣微生物學會，下同）

記者趙于婷／台北報導

台大今（23）日舉行新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢測研討會，普篩兩派專家也一同出席討論。會中支持普篩的台大公衛學院教授陳秀熙主張針對「高風險群做入境檢查」；而台大感染科專家李秉穎則認為普篩會有「偽陽性」問題，不僅成本高，還會造成民眾恐慌，更以冰島入境普篩舉例，在疫情穩動後普篩反出現社區感染。

陳秀熙在演講時提到，今天的重點是「如何找到不明感染者」，所謂的入境篩檢主要是針對高風險群做入境檢查，低風險和中低風險群則維持原先政策，應該在不同地區和不同流行時期進行連續性抗體血清監測，此方式有助評估各區的傳播和無症狀感染個案。

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台灣在疫情間曾發生鑽石公主號和磐石艦群聚感染，所有人都進行PCR檢測。陳秀熙說，利用傳染病的模式去做血清調查，可以幫助顯示出過去的感染情形和了解群體免疫力，用科學證明哪些是低感染國家。

陳秀熙也提出全球血清抗體監測策略，高感染地區進行大規模族群血清調查，低感染區域則是有效社區可能接觸感染個案的血清抗體調查；他認為，血清抗體篩檢有助疫苗加速研發、了解重症和輕症病人的中和抗體反應。

▲陳秀熙主張高風險群要做入境篩檢。

陳秀熙報告完後，換不支持普篩的李秉穎登場。有趣的是，主辦單位在休息時間，在螢幕放了一張圖檔，圖中陳秀熙認為「台灣要比照日韓入境全篩」，李秉穎的圖則放他上節目片段說到的「不會讓它發生」，幽默kuso兩方代表。李秉穎上台後也先解釋「不會讓它發生」這句話是在回應「台灣會不會封城」，直笑說主辦單位這樣標題太聳動了「心態可議」。

李秉穎隨後以「冰島」做舉例，冰島就是封得很好之後放鬆，就入境普篩然後放行，接著就有足球選手感染，流行曲線就馬上上升，它不可能無症狀傳無症狀，然後就馬上上升；而冰島36萬人口也只有10%做普篩，普篩會影響入境防疫，針對疫情穩定的地方，其實不需要做普篩，關鍵是要做入境防疫。

另外，他也提到，普篩會有偽陽性問題，反而會造成民眾恐慌。李秉穎說，全民核酸普篩的成本很高，在沒有本土疫情時，效益是零還容易出現偽陽性，以自體免疾病患者來說，這族群本來就會一直製造非特異性抗體，就會出現偽陽性；且之前英國研究就把2011年到2018年的不可能感染新冠肺炎的血清樣本去做新冠病毒抗體，的確也出現偽陽性。

雙方也在良性的論述下結束研討會，會後台大公衛學院教授詹長權也提到，冰島最近實施新作法，採取二次篩檢，認為雙方都應該尊重別國的做法，公共衛生就是資料走到哪裡就去解釋到哪裡，都屬於學術討論。

▲主辦單位用陳秀熙和李秉穎在媒體上的發言做圖片。

