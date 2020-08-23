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加州野火「燒掉2新北市」最糟的還沒來！　川普發布重大災難聲明

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▲▼ 美國加州野火 。（圖／路透）

▲SWIR衛星影像顯示8月21日加州托羅公園（Toro Park）及河流野火影像。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州野火過去一周燒毀近100萬英畝（約4046平方公里）土地，面積大小約為2個新北市。總統川普22日發布加州野火災難聲明，提供聯邦資金協助州及地方政府應對緊急狀況，並提供失業救助、住房供應、危機諮詢等服務給受到野火波及的災民。

美聯社報導，加州至少發生585起野火，其中史上規模第二大的「LNU大火」（LNU fire complex）已經燒毀31.4萬多英畝土地，而SCU雷電複合大火（SCU Lightning Complex Fires）至少燒掉29.1萬英畝土地。目前約有1.37萬名消防人員正在努力控制火勢，至少10州調派地面或空中支援前來協助，就連加拿大也出動救援小組前往加州。

▲▼ 美國加州大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州大火迄今已奪6命。（圖／達志影像／美聯社）

眼見加州野火火勢不見減緩，川普22日發布重大災難聲明，提供聯邦資金協助州及地方政府應對緊急狀況，提供失業救助、住房供應、危機諮詢等服務給受到波及的災民。

加州州長紐森22日表示，感謝川普發布緊急重大災難聲明的決定，「加州正在和歷史上最大的2場火災搏鬥，上周又有近600場因乾旱雷擊所引發的火災，儘管如今的狀況史無前例，但加州很堅強，我們會挺過去的。」

▲▼ 美國加州野火 。（圖／路透）

▲加州拉森郡「Loyalton Fire」野火濃煙直竄天空。（圖／路透）

目前美國國家氣象局針對舊金山灣區及加州中部海岸（Central Coast）發出警告，「這些不穩定的風可能導致現有野火發生前在危險及無法預測的火災，額外雷電更有可能導致新的野火爆發。」

加州林業暨消防部門負責人波特（Thom Porter）認為，加州在接下來一連好幾個晚上仍無法鬆懈，「最糟糕的還沒過去，我們要處於作戰節奏，預計整個加州都將出現新的雷電活動，要加倍努力，彼此守望相助。」

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