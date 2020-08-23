英政府顧問：新冠病毒會「永遠和人類共存」　須定期施打疫苗

▲沃珀特爵士表示，2019冠狀病毒不會像天花一樣，因疫苗誕生而絕跡。（圖／翻攝自推特「@TraderAT12」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員指出，2019冠狀病毒（COVID-19）不會消失，將會以某種形式和人類世界共生共存，而此前研究已得出疫苗與自身免疫系統均無法形成永久抗體的結論，因此人們未來可能需要定期施打疫苗。

根據英國BBC報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前表示，1918年流感大流行（另稱西班牙流感，Spanish flu）花了2年時間才平息，希望這次的新冠肺炎也能在2年內結束。

SAGE為英國政府的諮詢機構，成員沃珀特爵士（Mark Walport）對此做出回應，2019冠狀病毒很大機會不會如願消失，稠密的人口加上旅行機會多，代表病毒能輕易擴散。他指出當今狀況與1918年不同的其中一個原因，便是全球人口比當時多出數倍。

沃珀特表示疫苗必須全球化才能夠控制住疫情大流行，但2019冠狀病毒不像天花（smallpox），它們不會因疫苗而滅絕，「這是一個會以某種形式永遠和我們共存的病毒，而且幾乎已經確定需要定期施打疫苗」，就像流感一樣。