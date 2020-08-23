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7名高一生挑戰客運24H環島　僅花1800元「最愛台東金崙日出」

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▲▼ 7名小高一挑戰客運24H環島　僅花1800元 。（圖／王昱翔提供）

▲7名高中生挑戰客運24H環島。（圖／王昱翔提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

搭客運也能環島一圈，6名即將升高一的學生、1名9年級學生，及1名家長，挑戰搭乘客運24小時環島，他們總共搭乘了了6班客運完成這項有挑戰性的任務。負責策劃的是今年升高一、將就讀永春高中的學生王昱翔，他說環島行程中最開心的就是看到金崙日出，尤其國光客運的司機沿途介紹台灣風景，景色讓人非常享受，非常推薦大家去體驗。

一路同行的家長、吳太太指出，當初聽到有這樣活動時，本來還建議學生要搭火車或是高鐵，但是王昱翔非常堅定的表示自己已經排好所有行程及景點，大家只要背著簡單的行李跟他走就行，沒想完成這次的旅行後，雖然非常累，但是真的非常「酷」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 7名小高一挑戰客運24H環島　僅花1800元 。（圖／王昱翔提供）

▲▼ 。（圖／王昱翔提供）

吳太太也說，自己很難想像一群小高一的學生能做這麼多事情，沒想到整趟旅行顛覆想像，尤其一路上的司機大哥都非常友善，沿途介紹美景及日出等景色，讓大家的客運環島旅行留下美好回憶。

▲▼ 7名小高一挑戰客運24H環島　僅花1800元 。（圖／王昱翔提供）

環島行程於8月11日晚上9點從台北轉運站出發，搭乘國光客運1838路線、清晨2點抵達國光高雄車站，凌晨3點再搭國光客運1778路線，從高雄車站前往金崙，隨後再搭乘鼎東客運8135路線從金崙到台東轉運站，12日早上再搭乘台東客運台灣好行東部海岸線從台東轉運站到三仙台，當日下午再搭乘花蓮客運1145路線從三仙台到花蓮市區，最後一段則搭乘台北客運1071路線花蓮車站前往南港轉運站，全程每人交通費約花1800元左右。

▲▼ 。（圖／王昱翔提供）

▲▼ 。（圖／王昱翔提供）

▲▼ 。（圖／王昱翔提供）

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