台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

▲台東一名未滿周歲女嬰疑遭虐，爸爸接女兒時見到她臉部佈滿瘀青，相當痛心。（圖／翻攝臉書《台東大小事109年》）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

台東林姓男子日前將未滿周歲的女兒，交給一名同樣有小孩的張姓女子照顧，沒想到托嬰才第4天，林男昨（20）日接女嬰返家時，卻發現寶貝女兒臉上佈滿瘀青，讓他相當心疼！更誇張的是經詢問保母，保母第一時間還說，這是她8月大小孩打的。目前此事件警方已介入調查，而林男表示他要的只是一個真相，若對方繼續說謊，會直接提告傷害。

▲台東一名未滿周歲的小女嬰疑遭虐，保母瞎扯是被8月大嬰兒打的。（圖／翻攝臉書《台東大小事109年》）

林男近日把未滿周歲的女兒送去給認識的張女照顧，由於張女本身有一個8月大嬰兒，現在沒上班、專心在家育兒，林男相當放心，不過萬萬沒想到才托嬰4天，他20日前去接小孩時，卻發現剛滿8月的女兒臉上佈滿瘀青，懷疑愛女遭虐後，他氣得直呼，「我小孩是這樣給妳們這樣打的嗎？」

更讓林男難以接受的是，他當下詢問張女原因時，對方第一時間竟說，「這是我8月大小孩打的」，讓他相當傻眼。林男認為，8月大嬰兒連拿奶瓶走路都有問題了，怎麼可能會打人打到瘀青，就連醫生聽完也都覺得不可置信。

面對林男的質疑，張女今（21）日又改口稱，昨天上廁所時有將女嬰託給媽媽顧，怎料她上完嬰兒就變這樣，猜想應該是媽媽打的。不過由於張母不在，這部分仍有待釐清。

林男於臉書氣憤說道，「我們要的是事實，而不是謊話…跟她（張女）也沒任何仇恨，為何要這樣打我們的小孩，真的吞不下這口氣」，強調若張女不給一個交代，他昨日已有帶小朋友掛急診驗傷，後續會直接提告傷害，「我覺得做錯，因小孩哭鬧一時情緒失控，（妳）承認我們都可以原諒，但死賴這說是8個月小孩打的，就真的不應該了」。

目前此案經民眾通報，警方已介入處理，一切都在積極調查中，豐原太出所表示，兒童安全部分已經轉報社工單位進行處理，至於傷害的部分就看家屬是否提告。

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