台東慢食節《勇健餐桌》22日登場　上千民眾品嚐農業的勇健滋味

▲台東慢食節22日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

你喝過越冰越好喝的阿美族酸辣湯嗎？你吃過樹豆做的冰棒嗎？你知道薑黃除了做咖哩還可以加入豆腐、豆花嗎？台東縣政府推出的台東慢食節，22日起1連2天在台東市區鐵花新聚落登場，以「勇健餐桌」為主題，一道道「勇健料理」，讓大家覺得不虛此行，品嘗後頻頻稱讚。

慢食節活動開場，由專業的舞蹈老師設計特別的「慢食操」，代表台東縣府農業處長許家豪也跟著大家一起在草地上歡欣鼓舞。

許家豪表示，慢食節至今已進入第4年，不只是市集而是一種生活形態，從產地到餐桌進行珍惜自己的食物、愛惜環境；臺東就是要慢，慢慢醞釀、慢慢感受，她尤其讚賞，活動響應環保精神，民眾個個主動帶上環保餐具的行為。

許家豪指出，今年，臺東慢食節活動轉移由農業處辦理，並以《勇健餐桌》為主題，精選縱谷、海線、南迴、市區與離島的40個有農業特色的商店，推出樹豆套餐、薑黃甘飲等料理，勢必將引起一股新興的飲食風潮。

除了市集之外，許家豪說，今年加碼2場「慢食講」講座，第1場「你絕對想不到的消暑飲料大公開」，以台東傳統解熱消暑飲品為主題；第2場慢食講是以「你所不知道的南島傳統生活植物」為主題，介紹達魯瑪克部落帶有勇健特質的傳統生活植物。

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▲台東慢食節22日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）