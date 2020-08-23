　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

標榜環保卻2套標準！肉品龍頭「大成」偷排廢水超標18倍　被抓包罰127萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼偷排廢水。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）

▲得獎的都是蓄意偷排的企業。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）

生活中心／綜合報導

綠色公民行動聯盟今年3月舉辦「第二屆環境金害獎」頒獎典禮，被點名的有4家公司，分別是農地工廠「沅泰工業」、國營事業「台糖」、肉品龍頭「大成」以及食品大廠「味丹」，這些公司均被指出2019年水汙染重點違規，其中大成長城企業股份有限公司偷排廢水，且違規情節重大，生化需氧量超標18倍，被開罰127萬8968元。

綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑表示，從2019年違反水汙法的裁罰紀錄中，依據違規情節的嚴重性、裁罰金額、裁罰次數等原則，選出20家入圍的企業，其中有7家為蓄意偷排，最後再從裡面挑出違規情節最嚴重的4家公司。

請繼續往下閱讀...

▲▼偷排廢水。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）

▲環境金害獎4名得主。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）

獲得「偷排廢水對不起豬豬獎」的大成是國內雞肉、雞蛋的大廠，也是上市公司，一年營收780億，淨賺超過20億。綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文指出，大成因為看好台灣養豬產業所以投入此事業，也標榜環保淨化畜養，在屏東打造符合國際環保標準的畜牧場，結果去年被抓包有2套標準，彰化的自然畜牧場竟然在偷排廢水，遭開罰105萬，合併其他罰金共127萬元。

曾虹文表示，這些企業為了省成本偷排廢水，而且消費者全被蒙在鼓裡，完全沒意識到這些大廠的惡意違規，「企業賺取利潤，卻要全民共同承擔懷境汙染」，這次頒發金害獎就是要呼籲民眾一起監督企業，讓消費產生影響力，才不會無形中資助了黑心企業，助長這種僥倖且違法的風氣。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
便宜又宜居縣市在哪？網揭「1聖地」：巷子內的人才知
館長槓《關鍵時刻》劉寶傑！「要戰大家來戰」：你們人多我也人很
劉樂妍招募台灣人到大陸當景區管理員！待遇曝光網戰爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人說話了：我遇過

標榜環保卻2套標準！肉品龍頭「大成」偷排廢水超標18倍　被抓包罰127萬

7名高一生挑戰客運24H環島　僅花1800元「最愛台東金崙日出」

常客結帳等太久嗆：拎北等你下班！　超商大夜手抖報警曝「唯一的錯」

小屁孩剋星！好市多直送「182cm超巨南瓜怪」　爸媽心動了：嚇不乖的小孩

宜蘭沿海平均風力超過6級以上　宜蘭龜山島23日再封島1天

KAKAO台灣店開幕！他3PM開排「等4hrs才進場」曝人潮　12999元玩偶狂賣夯炸

入境篩檢、普篩爭不停！「兩派專家」正面交鋒　莊人祥：希望大家點到為止

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人說話了：我遇過

標榜環保卻2套標準！肉品龍頭「大成」偷排廢水超標18倍　被抓包罰127萬

7名高一生挑戰客運24H環島　僅花1800元「最愛台東金崙日出」

常客結帳等太久嗆：拎北等你下班！　超商大夜手抖報警曝「唯一的錯」

小屁孩剋星！好市多直送「182cm超巨南瓜怪」　爸媽心動了：嚇不乖的小孩

宜蘭沿海平均風力超過6級以上　宜蘭龜山島23日再封島1天

KAKAO台灣店開幕！他3PM開排「等4hrs才進場」曝人潮　12999元玩偶狂賣夯炸

入境篩檢、普篩爭不停！「兩派專家」正面交鋒　莊人祥：希望大家點到為止

台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

陳佩琪再替柯文哲叫屈：沒錢、沒網軍、沒媒體注定落湯雞

鬥牛犬遭貨車倒車輾斃　女飼主求償3萬8！法官判賠一半：妳也有責任　

孫安佐電影處女秀只聽導演的話　老爸孫鵬講的話...「參考就好」

海洋公園美人魚是「啤酒肚」大叔！畫面曝光...網直呼辣眼睛：童年幻想破滅了

金廣鉉6局無失分封鎖紅人　喜獲大聯盟生涯首勝

剛在北流唱完…頑童大淵回家「A到車子」！　無奈PO近拍照：彎得過去是拓海

郝柏村堅持3件事　郝龍斌：要我們以做中國人為榮

雷霆3衛開火保生機　延長賽力克火箭季後賽開胡

黃秋生暗示「未來在台灣規劃」狂誇5優點！　在台3個月治好2年隱疾

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

北北基4縣市防大雨　巴威將轉中颱！颱風尾甩雨連下5天

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

學開車二度暴衝！女大生嚇哭：不敢再開　駕訓班回應了

前衛生署長：入境採檢國家都笨蛋？

即／氣象局23:30解除海上颱風警報

合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」

資深警察：真正的團結是一起脆弱

早餐店倒閉「餘額剩1350」　老闆：我跑路了

鄭明典警告：巴威是「大尾巴颱風」

巴威颱風繞過台灣！　「家門口蛇行S型」2原因曝光

更多熱門

相關新聞

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

農畜食品龍頭大成長城集團去年繳出亮眼成績單，稅後盈餘22.84億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）高達2.93元。董事長韓家宇透露，今年台灣豬價有撐，大成與日本昭和合作推出的蛋品日前上市，加上嘉義馬稠後食品加工廠可望於第四季完工投產，集團營運表現可期。

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

偷排汙水害「工人喪命+路面塌陷」　 4電鍍廠勒令停業

偷排汙水害「工人喪命+路面塌陷」　 4電鍍廠勒令停業

鴻海斥資1億美金打造遊戲機、血糖機產線　經濟部審查通過

鴻海斥資1億美金打造遊戲機、血糖機產線　經濟部審查通過

大成董座韓家宇揪國宴主廚研發年菜　以「三無原則」傳承老菜復興

大成董座韓家宇揪國宴主廚研發年菜　以「三無原則」傳承老菜復興

關鍵字：

金害獎大成水汙排廢水老闆雲韓家宇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面