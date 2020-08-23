標榜環保卻2套標準！肉品龍頭「大成」偷排廢水超標18倍　被抓包罰127萬

▲得獎的都是蓄意偷排的企業。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）



生活中心／綜合報導

綠色公民行動聯盟今年3月舉辦「第二屆環境金害獎」頒獎典禮，被點名的有4家公司，分別是農地工廠「沅泰工業」、國營事業「台糖」、肉品龍頭「大成」以及食品大廠「味丹」，這些公司均被指出2019年水汙染重點違規，其中大成長城企業股份有限公司偷排廢水，且違規情節重大，生化需氧量超標18倍，被開罰127萬8968元。

綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑表示，從2019年違反水汙法的裁罰紀錄中，依據違規情節的嚴重性、裁罰金額、裁罰次數等原則，選出20家入圍的企業，其中有7家為蓄意偷排，最後再從裡面挑出違規情節最嚴重的4家公司。

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▲環境金害獎4名得主。（圖／翻攝自綠色公民行動聯盟）



獲得「偷排廢水對不起豬豬獎」的大成是國內雞肉、雞蛋的大廠，也是上市公司，一年營收780億，淨賺超過20億。綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文指出，大成因為看好台灣養豬產業所以投入此事業，也標榜環保淨化畜養，在屏東打造符合國際環保標準的畜牧場，結果去年被抓包有2套標準，彰化的自然畜牧場竟然在偷排廢水，遭開罰105萬，合併其他罰金共127萬元。

曾虹文表示，這些企業為了省成本偷排廢水，而且消費者全被蒙在鼓裡，完全沒意識到這些大廠的惡意違規，「企業賺取利潤，卻要全民共同承擔懷境汙染」，這次頒發金害獎就是要呼籲民眾一起監督企業，讓消費產生影響力，才不會無形中資助了黑心企業，助長這種僥倖且違法的風氣。