貪污證據遭滅！印尼最高檢察署「整棟燒成火紅色」　360度火焰視角曝光

▲印尼最高檢察署22日晚間發生火災。（圖／翻攝自推特@fotograferbiasa）

文／中央社

印尼最高檢察署22日晚間發生火災，火勢延燒到今天凌晨才逐漸獲得控制，目前無傷亡傳出。有檢察官質疑，這是蓄意縱火，主要是為銷毀備受社會矚目的貪污案證據。起火原因仍在調查中。

位於雅加達南區的最高檢察署在22日晚間7時許傳出火警，火勢幾乎吞噬主要建物。印尼媒體報導，火勢延燒超過10多個小時後才逐漸獲得控制。

印尼媒體時代報（Tempo）報導，檢察官拉茲曼（Razman Nasution）指出，他懷疑這是蓄意縱火，目的是為毀滅調查中的弊案證據，包括涉及峇里銀行醜聞的華裔商人陳國輝案以及國營企業保險公司Asuransi Jiwasraya的貪污案等。

拉茲曼指出，國家警察總部及肅貪委員會可能成為下一個攻擊目標。印尼羅盤報（Kompas）引述最高檢察署發言人哈利（Hari Setiyono）指出，檢察署的職員及情報人員辦公室遭嚴重破壞，但是資料都有備份。

印尼媒體報導，警方出動超過40輛消防車救火，起火原因仍在調查中。