「世界最老男人」享嵩壽116歲辭世！　一生曾歷2場世紀瘟疫

'World's oldest man' Fredie Blom dies aged 116 in South Africa https://t.co/9BCtq37htp — BBC News (World) (@BBCWorld) August 22, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

全球最老男人、南非男子布洛姆（Fredie Blom）22日被開普敦泰格伯格醫院證實辭世，享嵩壽116歲，他一生坎坷，曾歷經兩場世紀瘟疫、兩次世界大戰及種族隔離等慘禍，幾乎喪失所有親人，獨活的他相當長壽，直到死前仍身體硬朗。

據BBC報導，布洛姆21日因自然因素在醫院去世，享嵩壽116歲，雖然並未獲得金氏世界紀錄認可，但被人認為是「全世界最長壽男子」。他1904年5月8日生於南非東開普敦省阿德萊德鎮，家境貧寒，10多歲時全家因西班牙大流感疫情幾乎全數病歿，躲過一劫的他帶著3個孩子，住在南非第二大城市開普敦市郊。

Oom Fredie Blom, 116, went to his eternal rest at 6am this morning. "He has fought the good fight, he has finished the course, he has kept the faith" It is well. #RIPFredieBlom

Unknown pic.twitter.com/HiGNrVM1Eu — @Doreen Morris (@DoreenMorris) August 22, 2020

布洛姆曾在2018年受訪表示，長壽並沒有特別秘訣，「只有上帝擁有全部的權力，我一無所有，隨時可以離去，但祂始終沒有讓我走。」

布洛姆一生從事勞動業，在農場及建築業都工作過，直到80多歲才退休，身體一向硬朗，心態平和、與世無爭，多年前就已經戒酒，不過至今仍保留抽菸的嗜好，但因南非政府實施疫情封鎖管制，他無法在116歲生日當天出外購買菸草。

家庭發言人安德烈（Andre Naidoosaid）回憶祖父過世前的樣貌表示，「他死前仍精神矍鑠，腿腳利索，兩周前還在砍木頭。他是個堅強的人，我對他很驕傲。死亡來得很快，短短幾天，祖父就從『大個子』變成『小個子』了。」他也表示，祖父自然死亡，與新冠肺炎無關。