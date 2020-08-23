　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲確診屁孩「大便塗牆」！污染飯店成疫情爆發地　1600人慘遭感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲墨爾本新冠肺炎（COVID-19）病例數激增。（圖／路透）

▲澳洲確診屁孩「大便塗牆」，污染飯店成疫情爆發地。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲新冠肺炎嚴峻，今年5、6月爆發第二波疫情後，境內確診人數快速增加，當地衛生部門近期公佈其感染源頭，發現是一個從海外歸來的四口之家，在墨爾本某個4星級酒店隔離檢疫時，2名孩子在房間牆上亂塗糞便，隔離期間還被允許外出散步，成為最嚴重的防疫破口。

根據澳洲《太陽先驅報》報導，澳洲維多利亞省 5、6月爆發第二波肺炎疫情，衛生部門發現90％以上的當地確診個案（約1600人），均可以追溯位在墨爾本的一間檢疫旅館，源頭為從海外歸國的一家四口，4人在歸國後出現症狀相繼確診，5月15日入住該檢疫旅館，反而造成疫情進一步擴大。

▲▼澳洲墨爾本新冠肺炎（COVID-19）病例數飆升。（圖／路透）

▲墨爾本一家四口確診，感染近1600人。（圖／路透）

原來這一家人住進旅館後，2名孩子在房間牆上亂塗糞便，污染了旅館的房間環境，後續又獲得外出的許可，可以在飯店的周圍散步，直到3天後才檢驗確診，此時他們已經接觸了非常多人，旅館隨後也查出2名保全、1名旅館人員確診，6月初確診者更增加到17人，隨後（感染者）就持續地上升。

維多利亞州衛福部流行病學專家查爾斯(Charles Alpren)表示，儘管還不能確定是保全或旅館人員先被感染，但源頭均與這一家人與污染的房間有關，詳細傳染途徑與是否還有其他人感染，仍要進一步調查釐清。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
大跳水！台股爆量警訊響了　達人曝：持股已大降至2成
下令射殺船員「海面濺血」！殘忍影片瘋傳　中國籍船長高雄落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲確診屁孩「大便塗牆」！污染飯店成疫情爆發地　1600人慘遭感染

浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭！　金髮妹「伴屍4個月」認了：我殺的

虎鯨大尾一拍！超衰小海豹「噴飛1.27公尺」重摔入水　慘變現成食物

他下水浮潛…「被魚咬一口」消失在視線中！　再出現已成浮屍

楊潔篪訪韓超滿意！承諾「習近平年內訪韓」未定時間表：中方重視南韓

美學者：北京將後悔「終止香港自治」　台灣更不可能願意統一

檯面下操作？川普遭爆「保證微信絕對能用」　科技戰耍小聰明…恐禁更新

爆乳妹挑戰與大魚「嘴對嘴喝啤酒」！鹹濕液體流滿身...嬌喊：太糟糕了

踩過秒觸地雷！俄官兵任務結束「開心返家」　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

南韓5大醫院護理師確診！丈夫曾與「無症狀」婆婆接觸...院方緊封棟

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

「術後血水倒流鼻、全用針筒進食」 她經歷正顎手術後臉「腫得像球」

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

美甲做一半...店貓叼戰利品炫耀 馬麻見客人鞋嚇傻：還沒送客啦

澳洲確診屁孩「大便塗牆」！污染飯店成疫情爆發地　1600人慘遭感染

浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭！　金髮妹「伴屍4個月」認了：我殺的

虎鯨大尾一拍！超衰小海豹「噴飛1.27公尺」重摔入水　慘變現成食物

他下水浮潛…「被魚咬一口」消失在視線中！　再出現已成浮屍

楊潔篪訪韓超滿意！承諾「習近平年內訪韓」未定時間表：中方重視南韓

美學者：北京將後悔「終止香港自治」　台灣更不可能願意統一

檯面下操作？川普遭爆「保證微信絕對能用」　科技戰耍小聰明…恐禁更新

爆乳妹挑戰與大魚「嘴對嘴喝啤酒」！鹹濕液體流滿身...嬌喊：太糟糕了

踩過秒觸地雷！俄官兵任務結束「開心返家」　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

南韓5大醫院護理師確診！丈夫曾與「無症狀」婆婆接觸...院方緊封棟

影／配帶水下特種步槍QBS-06　「蛟龍」突擊隊訓練曝光

「野生韓國瑜」抓到！一身黑現身170人聚會　網看照驚：更亮了...

避免校園霸凌裝「全景監視器」！學生一舉一動都被直播　網從反對到支持

快訊／嘉義翁長照中心探妻！突持酸液灌妻、再用床單罩口鼻　2命危2傷

來台檢舉盜版AV！日籍男遭球棒狂毆…法院判決出爐

手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗

澳洲確診屁孩「大便塗牆」！污染飯店成疫情爆發地　1600人慘遭感染

中職／不規格彈跳打到臉　陳俊秀流鼻血要觀察

中職／獅隊大聯盟級猛威爾首秀　兄弟羅傑斯迎戰拚連勝

甜美子瑜變了！　「高冷臭臉」噴殺氣…一回眸網融化：好帥

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

國際熱門新聞

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭　金髮妹認：我殺的

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

虎鯨大尾一拍！超衰小海豹「噴飛1.27公尺」變食物

他「被魚咬一口」消失　再見成浮屍

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

爆乳妹挑戰與大魚喇舌！鹹濕液體流滿身

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

澳洲屁孩大便塗牆　造成千人確診

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

更多熱門

相關新聞

《秘密森林2》《惡之花》製作中斷

《秘密森林2》《惡之花》製作中斷

新冠肺炎（COVID-19）疫情在南韓再度爆發，這次更致使戲劇圈多名演員、劇組人員確診，繼日前宣布還沒開拍的幾部韓劇先暫停錄製，現在也影響到正在播出的韓劇，包含製作《秘密森林2》、《惡之花》、《結過一次了》的製作公司也宣布中斷製作至本月底！

葉彥伯宣布　停止所有精準篩檢計畫

葉彥伯宣布　停止所有精準篩檢計畫

PCR、血清抗體　葉彥伯說清楚

PCR、血清抗體　葉彥伯說清楚

張麗善建議中央實施入境普篩　阻絕新冠肺炎病毒於外

張麗善建議中央實施入境普篩　阻絕新冠肺炎病毒於外

順時中！葉彥伯：全力配合中央

順時中！葉彥伯：全力配合中央

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒澳洲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

陳芳語「依偎林利豪胸口」公開放閃！霸氣告白甜爆

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

即／氣象局23:30解除海上颱風警報

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

台南鬼月第一起！金紙「遭劫」離奇燃燒

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面