▲2020「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動 小娃扮鬼吸睛萌度破表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

深具文化底蘊及民間信仰特色的「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，將於農曆8月1日下午2時登場，今年除了安排有百年歷史的城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，展現難得一見范謝將軍與家將合陣的百年傳統文化外，也特別邀請金門浯島城隍廟首度跨海參加中元祭的活動，展演「天下第一神輦」搖天晃地，神人合一，神威顯赫的城隍文化特色，預計屆時將驚豔全場。今(嘉義城隍廟舉行記者會為城隍夜巡活動暖身，嘉義市長黃敏惠同時宣布今年夜巡將首次舉辦「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，今日參與的兩個萌娃扮殭屍模樣可愛，引起現場鎂光燈不斷，吸睛萌度破表。

「越在地，越國際！」黃敏惠市長指出，城隍廟已經三百多年，今年集結所有的特色加入各種元素，包含百年傳統的吉祥社及吉勝堂合會，民眾會在嘉義火車站及中央噴水池看到兩會對參的儀式，只有城隍夜巡才會有如此特殊祈福的活動。

黃敏惠表示，今年更有「人模鬼樣 神鬼魅影」的創意競賽活動，呼籲大家趕緊報名，不但有獎金，前幾名還能跟大家一起來踩街，現場還有人模鬼樣的示範，每一位都超級可愛。黃敏惠市長談到，七月份鬼門一開，整整一個月嘉義各地都會有輪流普渡的風氣，在每個地方都熱鬧滾滾，呼籲大家都來把握這個難得的機會，來拜拜、來祈福、來觀光。

▲ 嘉義市長黃敏惠邀請民眾體驗不一樣的宗教文化。（圖／記者翁伊森翻攝）

為期一個月的中元祭，繼日前起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普等活動打頭陣後，「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動與提前做暖身。每年鬼門關後，嘉義城隍廟遵循傳統展開農曆8月1日「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」的「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，由城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常，抓逾假未歸的「好兄弟」，讓徘徊在外的孤魂野鬼不會留在陽間搗亂，讓市民能安居樂業。

活動最具傳統特色的消災解厄科儀「夯枷儀式」，乃是民眾做錯事想要懺悔或是發願未達成，可以「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪；由信眾自願戴紙做的枷鎖，向城隍爺及陰陽判官祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，此活動已在國際間打出知名度，報名者眾多，去年更成功吸引日本及新加坡遊客跨海報名參加，極具在地民間特色。

今年的城隍夜巡諸羅境活動的特色，是將安排城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」兩會為城隍爺起駕出巡開路，隨侍護衛，兩會草創於西元1918(大正7年)，已有百年歷史。今年夜巡隊伍繞經中央噴水圓環及嘉義火車站時，兩會屆時將再現對衝合體、尬陣對參儀式，不僅展現兩會兄弟會深厚的友誼，同時也展現兩會拚體力、拚場面的逗趣場景，是許多4、5年級生共同的回憶，更是難得一見的百年傳統文化。

▲ 2020「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動提前暖身 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年夜巡活動亮點不少，今年更首次以台灣鬼怪故事為競賽主題，舉辦「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，藉由年輕族群的創意發想，行銷嘉義特有的廟宇文化，參賽者除了可加入夜巡行列，與神同行創意踩街遊行外，還可獲得獎金，亮點十足。今日人模鬼樣的活動有大人、小孩共同參與，其中兩個小娃扮起殭屍，聽大人指揮扮鬼樣，一會兒翻白眼，一會兒張大眼睛吐舌頭、發出小小吼叫聲、兩隻小手不斷變換姿勢，萌度破表，讓現場笑聲不斷。

▲范謝將軍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年也依往例由警察單位提供常發生交通事故地方，由駕前范、謝將軍與家將走陣驅邪趕妖「抓交替」於路口進行「城隍掃路角」儀式，讓民眾一起感受台灣民間傳統信仰淨化路口保平安活動。此外今年也安排不同時段在中央廣場前（15：00）、經國新城前（17:00）及文化公園旁（21:00）供民眾躦轎腳求平安。