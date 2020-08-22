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議長叔叔秒變「議長爺爺」　邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

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▲邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

▲邱奕勝議長（左二）出席「印象龍潭為愛彩繪」變裝好逗趣。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

盛夏在這裡辦活動，不用冷氣也好涼爽！桃園龍潭國際青商會22日利用龍潭區北二高橋下的「舞動園區」、舉辦「印象龍潭為愛彩繪」活動，吸引許多年輕家庭參加。議長邱奕勝蒞臨活動會場參與「當我們一起變老」的小遊戲，戴上白髮及老花眼鏡，現場的小朋友的稱呼也由「議長叔叔」秒變「議長爺爺」，充滿溫馨逗趣！▲邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

▲▼「印象龍潭為愛彩繪」活動，吸引許多年輕家庭參加。（圖／市議會提供）▲邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

邱議長指出，桃園的年輕家庭很多，市府及市議會重視年輕族群的需求，創造友善的宜居環境，使桃園充滿活力；看到現場有很多家長帶著小朋友來參與彩繪，顯示年輕家庭重視親子教育和互動，同時肯定龍潭前鄉長黃仁杞、市議員徐玉樹、林昭賢、劉熒隆為地方爭取建設，繁榮地方。▲邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

▲龍潭區北二高橋下的「舞動園區」不用冷氣也好涼爽！（圖／市議會提供）

龍潭青商會會長張堯翔表示：「印象龍潭為愛彩繪」活動，利用龍潭區北二高橋下的「舞動園區」舉行，相當涼爽，以關懷弱勢、反毒反詐、親子職涯同樂繪暨水資源宣導為主軸，感謝市府及市議會等相關單位支持，為了讓青年朋友共同關心地方，該活動也邀請桃園市鍾姓青年會、桃園市鍾姓青年會一同參與及觀摩活動。

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