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12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

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▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

▲議長邱奕勝說，青埔芝芭里「鄉土文物館」富有教育功能。（圖／杜淑卿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區有高鐵、機捷經過，以及各種現代化設施的大樓林立，但區內的芝芭里竟有一處「鄉土文物館」卻鮮為人知！議長邱奕勝於出席「芭里鄉土文物館」啟用活動指出，館內展示里民草編的12生肖成品、仿古早土角紅瓦厝、八角床…等早年農村的生活用品，富有教育功能，是親子遊參訪的最佳去處。

▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

▲「芭里鄉土文物館」展出里民草編老鼠站竹編牛背上的作品。▼青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

桃園市議會副秘書長杜淑卿說，很多人不知道12生肖為什麼老鼠排第一，桃園市芭里社區發展協會阿嬤導覽說，因為當年老鼠躲在牛的耳朵過河，等牛靠岸時老鼠先跳上岸，所以老鼠在生肖排第一，牛排生肖第二，這是「芭里鄉土文物館」內展出里民草編老鼠站竹編牛背上的作品典故由來。

▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

▲▼「芭里鄉土文物館」陳列收藏品及作品。。（圖／杜淑卿提供）

▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

「芭里社區發展協會」以芝芭里里民為主，芝芭里位於桃園青埔地區，近些年來，因高鐵和機捷以及青埔地區的發展，使昔日以耕作維生的芝芭里里民，因原擁有的大片農田成為到處都是「好野人」的里，但里民依舊勤奮如昔，於千萬農地種稻種菜，且樂於學習。

▲青埔芝芭里「鄉土文物館」啟用。（圖／杜淑卿提供）

而里內的「芭里社區發展協會」所成立的「芭里鄉土文物館」，原使用芭里國小教室設置。近年來，因青埔地區人口激增，芭里國小校舍不敷使用，在邱奕勝議長協助下，搬遷回里內的活動中心，於12日舉行啟用，吸引許多里民前往熱鬧。杜淑卿說，暑假到了，親子遊正夯，不妨來參訪「芭里鄉土文物館」順道透過社區發展協會安排，進行米苔目製作的農事體驗。

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