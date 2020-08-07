桃園成立「石斛蘭園丁班」　發展特色社區成「打卡新景點」

▲議長邱奕勝頒贈大溪區南興社區發展協會石斛蘭園丁班工具。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園、大溪、中壢三區4個社區發展協會7日於中壢區永福里社區發展協會，舉辦「石斛蘭園丁班」聯合成立發表會，蒞臨發表會的市議會議長邱奕勝說，東興社區發展協會理事長莊英起是桃園種植石斛蘭的始祖，由其復育成功的石斛蘭已讓東興里成為「打卡新景點」，疫情期間，吸引萬名民眾造訪「石斛蘭社區」。

▲永福里長黃寶貞陪同邱奕勝議長參觀里內大樹種植石斛蘭。（圖／廖帝權提供）

議長邱奕勝說，我們希望每個社區除了人文發展，還有屬於自己的特色，如同中壢火車站附近的東興里，因里內社區發展協會理事長莊英起發起熱心志工，去年開始以石斛蘭綠美化週邊的溪岸、環境，讓現今的東興里成為「打卡景點」，許多民眾或許不知道東興里，但提起中壢有一處遍植石斛蘭的地方，總會引來羨慕的稱許「哇！您住在遍植石斛蘭的美麗社區喔！」

▲議長邱奕勝稱許莊英起(右二）是推動社區種植石斛蘭的始祖。（圖／廖帝權提供）▼東興社區在大樹種植石斛蘭，吸引民眾打卡。（圖／莊英起提供）



因此，邱議長希望熱心鄉親共同參與社區營造，打造更多特色社區讓民眾認識並愛家園。東興社區發展協會理事長莊英起說，他曾是綠色植物殺手，種什麼植物就死什麼植物，讓他曾很挫折，有一年種植石斛蘭後卻見石斛蘭生長的非常美麗，自此開始種植石斛蘭，將原本種在家裡自己觀賞的石斛蘭，遍植於東興里溪岸及里內老榕樹，綠美化社區的環境，吸引許多民眾造訪。

莊英起並向市府相關單位提出「石在幸斛」計劃，今年首度結合桃園區的龍岡里、大溪區的南興里、中壢區的永福里及東興里共4個社區發展協會，於里內種植石斛蘭，並成立「石斛蘭園丁志工班」邀請市議長邱奕勝7日頒贈園丁志工班的養護蘭花工具，期有朝一日美麗的石斛蘭於全市各里遍地開花。

包括：永福里里長黃寶貞、南興里里長徐福全、東興社區發展協會理事長莊英起、龍岡社區發展協會理事長吳振芳等地方人士均出席活動。

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