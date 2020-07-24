曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明（右）擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市義消總隊第二大隊中壢中隊興國分隊，23日晚間舉行分隊長陳國明佈達典禮，議長邱奕勝指出，興國分隊成立30年，但分隊長陳國明擔任義消工作已31年，參與救火救災工作，守護市民朋友的生命財產安全。陳國明說，義消兄弟們，為了救火、救災將生死置之度外，在苦難的地方感受到人生的無常，因此，更加珍惜擁有。

▲▼桃園市義消總隊第二大隊中壢中隊興國分隊長佈達典禮暨成立30週年。（圖／市議會提供）



陳國明表示，小時候，看到擔任義消的長輩們，每當有救火救災事故發生，消防車發生「噹！噹！噹！」清亮的聲音，十萬火急的沿著市區街道上急駛而過，擔任義消的兄弟看見，火速備好裝備跳上消防車趕忙參與救災的熱血畫面，讓他印象深刻、暗自許下，長大後一定要參與義消工作，幫助需要救助的人。

陳國明和哥哥陳國龍兩人都擔任義消，陳國明加入中壢分隊翌年，轉入剛成立的興國分隊，興國分隊目前有24名義消兄弟，此期間讓他印象最深刻的事是參與華航空難和八八水災的救援任務，因為參與救火救災的工作，感受到人生的無常，更加把握能夠為社會的付出。



議長邱奕勝表示，義消夥伴們不分晝夜地守護市民的安全，保障市民朋友的生命財產，更在許多災害發生時協助市民度過難關，讓身為桃園市義消總隊長的他力表肯定，而於市議會為義消夥伴力爭應有的權益。包括：立委魯明哲、市議員徐景文、彭俊豪、劉曾玉春議員、市政顧問黃傅淑香、消防局局長謝呂泉均出席陳國明的佈達典禮及興國分隊成立30週年活動。

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