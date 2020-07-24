　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明（右）擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市義消總隊第二大隊中壢中隊興國分隊，23日晚間舉行分隊長陳國明佈達典禮，議長邱奕勝指出，興國分隊成立30年，但分隊長陳國明擔任義消工作已31年，參與救火救災工作，守護市民朋友的生命財產安全。陳國明說，義消兄弟們，為了救火、救災將生死置之度外，在苦難的地方感受到人生的無常，因此，更加珍惜擁有。▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

▲▼桃園市義消總隊第二大隊中壢中隊興國分隊長佈達典禮暨成立30週年。（圖／市議會提供）
▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

陳國明表示，小時候，看到擔任義消的長輩們，每當有救火救災事故發生，消防車發生「噹！噹！噹！」清亮的聲音，十萬火急的沿著市區街道上急駛而過，擔任義消的兄弟看見，火速備好裝備跳上消防車趕忙參與救災的熱血畫面，讓他印象深刻、暗自許下，長大後一定要參與義消工作，幫助需要救助的人。▲桃園市議長邱奕勝感謝陳國明擔任義消工作31年，守護市民生命財產安全。（圖／市議會提供）

陳國明和哥哥陳國龍兩人都擔任義消，陳國明加入中壢分隊翌年，轉入剛成立的興國分隊，興國分隊目前有24名義消兄弟，此期間讓他印象最深刻的事是參與華航空難和八八水災的救援任務，因為參與救火救災的工作，感受到人生的無常，更加把握能夠為社會的付出。

議長邱奕勝表示，義消夥伴們不分晝夜地守護市民的安全，保障市民朋友的生命財產，更在許多災害發生時協助市民度過難關，讓身為桃園市義消總隊長的他力表肯定，而於市議會為義消夥伴力爭應有的權益。包括：立委魯明哲、市議員徐景文、彭俊豪、劉曾玉春議員、市政顧問黃傅淑香、消防局局長謝呂泉均出席陳國明的佈達典禮及興國分隊成立30週年活動。

・消除暗沉、補水鎮定

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

20年山林踏勘　三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路

新北「之號」及「臨」字號門牌整編　戶所將下里免費換證

宜蘭特色吉祥物「宜比鴨」　現身童玩星光樂園...小朋友搶抱抱

曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

中市警辦守望相助隊常訓　分局長肯定犯罪率逐年降是打擊犯罪之都

台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式　用布農族傳統智慧養殖健康雞

台東榮服前進營區辦理說明會　為屆退官兵「謀出路」

彰化水利會砍400棵20年大樹「為了種電」　民眾怒批：超級離譜

「以假換真」詐騙3倍券　移民署新住民家庭教育課程籲新住民注意…免受騙

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

20年山林踏勘　三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路

新北「之號」及「臨」字號門牌整編　戶所將下里免費換證

宜蘭特色吉祥物「宜比鴨」　現身童玩星光樂園...小朋友搶抱抱

曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

中市警辦守望相助隊常訓　分局長肯定犯罪率逐年降是打擊犯罪之都

台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式　用布農族傳統智慧養殖健康雞

台東榮服前進營區辦理說明會　為屆退官兵「謀出路」

彰化水利會砍400棵20年大樹「為了種電」　民眾怒批：超級離譜

「以假換真」詐騙3倍券　移民署新住民家庭教育課程籲新住民注意…免受騙

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

3歲娃趁主子「不醒貓事」幫穿粉紅鞋　牠醒來反應笑翻網

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼

彰化水利會砍400棵樹種電

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

苗正子造影中心　打造完整癌症醫療

登錄發票抽名車　FUN遊苗栗最划算

「全台最窮里」在桃園？　鄭文燦澄清

IKEA桃園旗艦店開幕　鄭文燦：提供優質消費

國民黨吉安鄉黨部正式熄燈　近日打包遷新址

更多熱門

相關新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

桃園青埔地區有高鐵、機捷經過，以及各種現代化設施的大樓林立，但區內的芝芭里竟有一處「鄉土文物館」卻鮮為人知！議長邱奕勝於出席「芭里鄉土文物館」啟用活動指出，館內展示里民草編的12生肖成品、仿古早土角紅瓦厝、八角床…等早年農村的生活用品，富有教育功能，是親子遊參訪的最佳去處。

國民黨桃園市黨部搬家　更接地氣　

國民黨桃園市黨部搬家　更接地氣　

聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血

聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血

國民黨桃園市黨部新家　再回成功路上

國民黨桃園市黨部新家　再回成功路上

路狹會車需倒車讓道　邱奕勝：拓寬瓶頸以利地方發展

路狹會車需倒車讓道　邱奕勝：拓寬瓶頸以利地方發展

關鍵字：

桃園義消總隊長邱奕勝興國分隊長陳國明

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面