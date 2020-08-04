壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎祈台灣防疫成功

▲壽山巖遶境出發，市長鄭文燦、議長邱奕勝（右二）扶轎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《2020桃園觀音菩薩文化節系列活動》4日遶境起駕，市長鄭文燦、議長邱奕勝和壽山巖觀音寺董事長林正峰一起扶轎，從廟門廣場一路步行到遶境的出發點。鄭市長和邱議長共同祈求觀音菩薩保佑桃園風調雨順、建設發展順利、台灣防疫成功，促進經濟振興。

鄭市長指出，壽山巖觀音寺是桃園最古老且重要的信仰中心，希望透過觀音菩薩遶境過程，保佑桃園市民平安及各項建設發展順利，尤其祈求菩薩保佑今年新冠肺炎疫情防疫工作順利進行，讓市民朋友免於疫情威脅，當然也很感謝董事長與各議員對閩南文化傳承的用心與督促，未來市府也會持續協助辦理相關活動，希望能讓傳統的閩南文化被更多人看見，進而永續傳承。

▲▼壽山巖觀音寺是桃園最古老且重要的信仰中心，希望透過觀音菩薩遶境過程，保佑桃園市民平安及各項建設發展順利。（圖／市府提供）

每年壽山巖觀音菩薩祈福遶境活動，都會吸引許多信眾前來參與，而廟方為了延續閩南文化與觀音菩薩的信仰，更是連續五年開辦「桃園觀音菩薩文化節」系列活動。

▲龜山區兔坑里擺放案桌隨香參拜。（圖／壽山巖提供）

由於壽山巖觀音寺的主要信眾分布在桃園市與新北市，因此遶境路線以兩縣市為主，並分成甲乙兩隊進行巡迴。每年都有許多鄉親隨香或在路線中擺桌參拜，像是龜山區兔坑里在社區內的兩個據點擺放案桌，當地居民表示擺出案桌就是要恭迎神明，以表虔誠之心。

壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，希望透過遶境將佛祖慈悲廣布，也歡迎善信大德一起加入隨行行列、祈福保平安。另外，因為疫情關係，遶境隊伍在8月5日（農曆6月16日），傍晚17時在市立體育館集結，請參與隨香護駕回鑾的民眾，記得配戴口罩。

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