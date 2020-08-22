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北流滿載測試為9月開幕暖身　柯文哲：邀張惠妹來唱30天30夜

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▲▼臺北流行音樂中心「北流來襲 PUNCH不斷電」-柯文哲,黃韻玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北流行音樂中心進行滿載測試，市長柯文哲、董事長黃韻玲出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北流行音樂中心預計在9月5日正式開幕，22日先行舉辦入座滿5000名觀眾的滿載壓力測試。記者現場觀察，竣工不久的場地有部分區域出現漏水狀況，此外，現場排隊動線也略顯混亂，不少歌迷淋著雨排隊等待進場。對此，市長柯文哲說，「你期待第一天就100分？」，今天表演完以後會再check一次，才會達到最好效果。

為了讓滿席5000名觀眾在防疫期間進入北流中心場館，文化局表示除鼓勵觀眾搭乘大眾運輸，也在臨近的捷運昆陽站及南港車站安排引導指標、接駁車等，協助觀眾進出場及疏散人流。文化局也預告，在9月5日會以「HI！北流」開幕演唱會展開序幕，接下來各項音樂展演活動亦會持續上演，

針對動線混亂問題，柯文哲表示，這個今天是第一天測試，未來會隨時間慢慢加溫，「第一天…，你期待第一天就100分？」，相信今天表演完以後，音響、燈光還要再check，這要一次一次去磨練磨合，才會達到最好的效果。

至於地板積水、屋頂漏水等問題，文化局長蔡宗雄表示，如果有相關的缺失，也會在這次滿載測試修正。柯文哲說，今天颱風還沒檢視過，笑說就以一種愉快的心情，「北流搞17年，今天終於要滿載測試，不簡單」。

至於是否會測試逃生動線？北流執行長彭季康表示，在今天滿載測試前已經做了非常多的測試，也非常謝謝消防局，在演出前一周陸續進場把所有的逃生動線還有可能遭遇到的狀況跟救生的動線等，都有做過排練，請大家放心。

最後媒體追問，是否會邀張惠妹？柯文哲笑說，「來這裡不是只有唱3天3夜，要唱30天30夜，這就請執行長再去邀她」。

▲▼臺北流行音樂中心「北流來襲 PUNCH不斷電」-蕭秉治。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭秉治。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺北流行音樂中心「北流來襲 PUNCH不斷電」- 鼓鼓 （呂思緯）。（圖／記者黃克翔攝）

 鼓鼓 （呂思緯）。（圖／記者黃克翔攝）

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