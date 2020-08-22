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台中區長補選再敗　柯文哲：藍綠兩黨外的要做改變相當困難

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▲▼臺北流行音樂中心「北流來襲 PUNCH不斷電」-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北流行音樂中心舉行滿載測試，市長柯文哲出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台中市和平區長補選結果22日揭曉，無黨籍吳萬福以2240票勝出，代夫出征的無黨籍林蔣雪霞以1790票落敗，民眾黨張瑞紘獲得456票，2020參戰基層選舉苦吞3連敗。對此，民眾黨主席柯文哲說，保證金有拿回來不錯，不過是這樣，還好未來時間也沒有選舉了，靜下心來從長計議。

柯文哲22日出席北流表演廳滿載測試演出活動，會前受訪被問到台中又落敗，他笑喔，還有拿回來（保證金）不錯，不過是這樣，本來就艱困選區，「還好未來時間也沒有選舉了，靜下心來從長計議」。

至於從高雄市長補選到台中和平區長補選二連敗，是否感受到小黨難生存？柯文哲說，這要等專訪時後再講，選舉制度決定政治制度，政治制度再決定經濟、社會制度，「後來我觀察，台灣的政治取決於7個人的選舉，六都加總統」。

「老實講，我們目前的選舉制度顯然會很深刻影響台灣未來30年的選舉。」柯文哲說，現行的選舉制度下要做任何的突破，要思考看看，不容易，特別是在藍綠兩黨以外的要去做改變，相當困難。

柯文哲說，這也許是很多政治學者要去討論說，當年修憲改成現行制度後，到底對未來台灣30年會產生什麼樣歷史性的影響？這也許是一個反省的時刻，不過這太深奧的題目，今天是要歡樂聽歌的，不要討論這麼深沉的題目。

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