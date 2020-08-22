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港湖服務處成立　柯文哲勉陳宥丞：不管怎樣都要努力

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▲▼民眾黨主席柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨港湖區服務處成立，柯文哲出席。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨進軍立法院後，接著目標要在2022九合一選舉讓縣市首長、議員遍地開花，為此，黨也開始尋覓地點開設地方服務處，穩固發展基層。22日港湖區服務處成立，黨主席柯文哲表示，做一個黨還是要有地方組織，但不要幻想1天改變這個國家，按步就班去做就可以；此外，他也分享參選市長經驗，當市長也是要按部就班，一樣一樣學習。

民眾黨今天在北市和基隆分別成立服務處，外界認為這是柯文哲加強陸戰的第一步，也是提前布局2022縣市長選舉。而在港湖區部分，友柯議員黃珊珊入市府擔任副市長後，原先的地方組織轉交給嫡系子弟兵、現任民眾黨發言人陳宥丞；由於黃過去在港湖區經營扎實，歷來當選票數都名列前茅，因此陳宥成也被看好是民眾黨內「穩當選」的議員候選人。

柯文哲表示，做為一個黨還是要有地方組織，陳宥丞是一個很有潛力的年輕人，他願意在這地方深耕，當然我們是鼓勵他。柯強調，不管怎樣都要努力，成功有三個要素，天分、運氣、努力，天分是父母決定的，運氣是老天決定，只有一個是靠自己叫努力，「所以我覺得我們有一個很認真的年輕人我們還是給他鼓勵」。

至於是否是提早開始布局2022選舉？柯文哲說，「這都講太早」，認真過每一天，按部就班去做，這是我最近的體悟；柯表示，明治維新也不是1、2、3日本就改變了，明治維新花了大概40年，「不要幻想一天改變這國家，就按部就班去做就可以了」。

柯文哲說，台北其他行政區陸陸續續都繪設服務處，還是一樣按部就班，也不要強求，有適當人選我們就一步一步展開；至於市長是否有機會？柯仍表示，其實要當台北市長以他自己的經驗，按部就班，要一樣一樣學習，沒那麼容易。

媒體追問，民眾黨人選大多是吸收其他黨派或和親民黨合作，柯文哲說，其實民眾黨是柔性政黨，所有的黨派都有，事實上台北市政府是一個非常典型的例子，有各黨各派各種立場的人，但是都可以合在一起工作，這是很好的模範。

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