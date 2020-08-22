被指「萬人血清抗體篩檢」千分之二陽性　葉彥伯：這數字不正確

▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局採檢無症狀少年確診，遭到指揮中心政風調查，引發軒然大波，如今與台大公衛學院合作的「萬人血清抗體篩檢」又即將在25日公布結果，有媒體報導指出，已經檢測篩出千分之二陽性，再度引發熱議，但衛生局長葉彥伯也說，這個數字不正確，答案將會在25日公布。

計畫負責人之一、台大公衛教授陳秀熙8日接受媒體訪問時表示，研究初步收案近3000人進行檢測，包含確診者、接觸者、居家檢疫以及健康照護人員4種高風險族群，結果發現，這4族群都出現部份陽性反應，這代表當地可能有潛在感染，不過相關檢驗還在持續進行，包含陽性比例等都還需確認。

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葉彥伯當時受訪時強調，進行檢測的民眾都是在2、3月間與確診者接觸的族群，就是要透過他們的血清抗體檢測調查，如果發現具有陽性、具有中和抗體，這是最好的，表示他們具有「天然抗體」，當然要恭喜他們，況且從4月至今長達100多天的時間，彰化也沒有發現本土病例及社區感染。

當時中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，檢驗結果受試劑敏感性、特異性影響，也可能存在偽陽性，加上檢驗對象都是高風險族群，確實可能出現陽性個案，但仍有待研究結果出爐才能進一步釐清，只是時間過這麼久，已無傳染力，民眾無須太過恐慌。

至於有媒體指出「已經檢測篩出千分之二陽性」，葉彥伯說數字不正確，正確的數據也將於25日上午10點對外公布。

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