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美民主黨綱把「一中政策」刪了！北京：台灣是中美關係最敏感問題

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

文／中央社記者張淑伶上海21日電

美國民主黨最新黨綱在涉及台灣部分移除了「一中政策」。中國外交部今天稱，台灣是中美關係中最重要最敏感的問題，並指「一個中國」原則是中美關係的政治基礎。

外媒報導，美國民主黨全國代表大會在當地時間20日結束，會上通過2020最新黨綱，相較於2016年的版本，涉及台灣部分刪除原有的「一中政策」，但仍保留承諾遵守「台灣關係法」，並支持兩岸議題以符合台灣人民期望及最大利益的和平解決方案處理。黨綱並主張對中國的軍事威脅、人權壓迫、不公平貿易等採取更強硬的態度。

中國外交部今天的例行記者會上，發言人趙立堅被問到上述問題以及中方是否擔心美國兩黨對中國都趨於強硬時表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題。

他稱，「『一個中國』原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識」。中國敦促有關方面遵守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

對於美國共和黨和民主黨對中國都越來越強硬，趙立堅表示，中方希望美國兩黨能夠客觀看待中國和中美關係，從中美兩國人民和世界各國人民的共同利益出發，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

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