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狗狗皮膚病盛行率全球10%！　專家用「紫蘇」研發保健品

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▲▼藥毒所參與研發舒緩寵物皮膚敏感之紫蘇芳香潛力產品。（圖／農委會藥毒所提供）

▲藥毒所表示，狗狗皮膚病在全球盛行率達10%。（圖／農委會藥毒所提供）

記者許展溢／台北報導

農委會農業藥物毒物試驗所與順天堂合作，共同研發以紫蘇萃取物為主的寵物皮膚保健產品。藥毒所表示，結果顯示在品質、安全及功效等保健產品3大驗證面向，相關配方除符合安全性及品質要求外，並具有潛在的皮膚保健功效能力，本次研究成果堪稱國內產學研在寵物保健食品商品化的合作典範。

藥毒所指出，根據台經院生物科技產業研究中心推估，國內寵物保健食品市場規模107年約為新台幣15.9億元，產值為5.6億元，而犬飼主重視之健康議題第二名即為「皮毛保健」（58%）。鑑於目前市場上對寵物機能性保健產品有極大需求，尤其毛小孩的皮膚問題始終是眾多飼主最頭痛的部分，其中全球犬患皮膚性疾病盛行率至少有10%，而在我國調查犬常見疾病就診比例，又以皮膚過敏佔有29%為最高。

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▲▼藥毒所參與研發舒緩寵物皮膚敏感之紫蘇芳香潛力產品。（圖／農委會藥毒所提供）

▲藥毒所指出，我國調查犬常見疾病就診比例，以皮膚過敏佔有29%為最高。（圖／農委會藥毒所提供）

藥毒所表示，為落實農委會於107年開始推動的「動物保健產業及安全防護科技創新開發」計畫，與順天堂合作執行寵物皮膚保健機能性產品的研究，預計藉此優化我國相關飼料添加物或寵物食品產業鏈的推動。該研究團隊以紫蘇萃取物為主，並添加其他天然草本原料，成功開發犬皮膚保健產品。紫蘇葉除含有多種維生素和礦物質外，由於富含迷迭香酸及木犀草素等類黃酮多項機能性成分，至今眾多科學研究已發現其蘊藏深厚的保健功效。

根據藥毒所目前執行研究顯示，相關配方除符合污染物殘留標準及對動物無急毒性等安全性外，也檢測了相關機能性成分指標作為品質判定基準，尤其經由Balb/c小鼠建立異位性皮膚炎疾病模組等進行相關皮膚保健指標之功效測試研究，以寵物最常見的過敏原之一「塵蹣」誘發過敏相關指標，並評估草本複方其功效性，結果顯示添加紫蘇複方投予組別相較對照的發病組可減少皮膚炎積分，增加與提升屏障機能指標的細胞激素表現，減少血清中IgE含量。

▲▼藥毒所參與研發舒緩寵物皮膚敏感之紫蘇芳香潛力產品。（圖／農委會藥毒所提供）

▲藥毒所參與研發舒緩寵物皮膚敏感之紫蘇芳香潛力產品。（圖／農委會藥毒所提供）

藥毒所說明，已完成相關產品階段性研究，後續將持續整合產官學研研發量能，目前除產業界外，並與中興大學獸醫學系組成跨單位研究團隊，持續進行針對目標動物（犬）的新潁半體內3D皮膚模組開發及臨床功效性研究，盼可依循現代醫學路徑，逐步針對活性成分檢測、實驗動物或體外細胞試驗的致病模組執行，以及目標動物的臨床試驗評估，過程中再進行其免疫機制探討等綜合不同驗證方式，完備具保健功效性的評估驗證。

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